국가교육위원회, 제2기 국민참여위원 3주간 공개모집

3월 15일까지 300명 이상…지역·성별·연령 등 반영

교육정책 숙의 참여기구, 상반기 중 활동 본격화 예정

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 국가교육위원회(국교위)가 23일부터 내달 15일까지 3주간 제2기 국민참여위원회 위원을 공개모집한다.

국민참여위원회는 '국가교육위원회 설치 및 운영에 관한 법률' 제16조에 근거하여 설치된 국민과 국가교육위원회 간 소통창구로 지역·성별·연령·직능별 균형을 고려한 500명의 국민으로 구성된다. 국민참여위원회 위원장은 이광호 국가교육위원회 상임위원이 맡는다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 =차정인 국가교육위원회 위원장이 28일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국가교육위 AI시대 교육 특별위원회 위촉식 및 1차 회의에서 모두 발언을 하고 있다.2025.11.28 gdlee@newspim.com

국민참여위원은 2년의 임기 동안 주요 교육 의제에 대해 심도 있는 토의를 진행한다. 개인 의견 개진을 넘어 충분한 정보를 바탕으로 위원 간 폭넓은 논의를 진행해 주요 교육 정책에 대한 국민의 숙고된 의견을 도출한다.

그 결과는 중장기 국가교육발전계획 수립 등 국가교육위원회의 주요 의사결정 과정에서 중요한 자료로 활용된다.

또 국민참여위원들의 내실있는 토의를 지원하기 위해 교육정책 전반에 대한 이해를 높이고 토의역량을 강화할 수 있는 교육 기회도 마련할 예정이다.

교육정책에 관심이 있고 적극적으로 참여할 의사가 있는 만 16세 이상 대한민국 국민이라면 누구나 국민참여위원으로 지원할 수 있다. 학생과 직장인도 참여할 수 있도록 평일 저녁이나 주말에 온라인 중심으로 활동을 진행할 예정이다. 참여를 희망하는 국민은 국가교육위원회 홈페이지에서 신청할 수 있다.

이번 공개모집으로 300명 이상 위원을 선정하며 위원이 지역·성별·연령· 직능별 균형을 이룰 수 있도록 추첨과 심사를 거친다. 최종 결과는 4월 초 국가교육위원회 홈페이지를 통해 발표할 예정이다.

차정인 위원장은 "국가교육위원회가 대입경쟁 교육체제 완화, AI시대 인재양성, 고등교육 경쟁력 강화 등 국가 백년지대계를 세우는 일에 국민의 지혜가 폭넓게 모여야 한다"며 "교육 문제에 관심이 많고 정책결정 과정의 토론을 중시하는 많은 국민들의 참여를 기대한다"고 밝혔다.

