라이즈, 3일간 첫 월드 투어 피날레…KSPO돔 달군다

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 라이즈(RIIZE, 에스엠엔터테인먼트 소속)가 6일부터 3일간 KSPO DOME을 뜨겁게 달군다.

라이즈 첫 월드 투어의 막을 내리는 '2026 라이즈 콘서트 투어 [라이징 라우드] 피날레 인 서울'은 6~8일 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에서 개최된다.

[사진=SM엔터테인먼트]

특히 이번 공연에서 라이즈는 일본 싱글 타이틀 곡 'All of You'(올 오브 유)의 한국어 버전 무대를 최초로 선보이며, 지난주 공식 유튜브 채널을 통해 멤버 성찬이 작사에 참여한 'All of You' 한국어 버전 스페셜 비디오를 깜짝 공개해 화제를 모은 바 있다.

앞서 'All of You'는 2월 18일 일본 현지 발매된 이후 세 차례 오리콘 데일리 싱글 랭킹 1위에 올랐으며, 라이즈가 K팝 보이그룹 최단기간 입성한 도쿄돔 공연에서 댄서들과 함께 화려한 무대를 완성해 호응을 얻은 만큼, 한국어 버전의 무대 역시 더욱 기대된다.

더불어 작년 7월 서울에서 시작해 아시아를 넘어 북미까지 확장되며 21개 지역을 순회한 투어는 물론, 그간 글로벌 무대 및 페스티벌 경험을 바탕으로 한층 성장한 라이즈의 모습을 만날 수 있을 전망이다.

한편, 라이즈의 이번 콘서트는 3월 6·8일 비욘드 라이브 및 위버스를 통해 온라인 생중계되며, 7일에는 국내 포함 일본, 스페인, 멕시코, 홍콩, 태국, 말레이시아, 대만, 인도네시아, 마카오 등 전 세계 10개 지역 극장에서 라이브 뷰잉으로 관람 가능하다.

jyyang@newspim.com