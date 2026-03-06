韩国加强油价监管 哄抬价格将被严惩

纽斯频通讯社首尔3月6日电 韩国政府针对借中东局势紧张、国际油价上涨之机过度提高油价的加油站启动全面检查，并表示在必要情况下将考虑按油品种类和地区设定价格上限。

资料图。【图片=纽斯频通讯社】

副总理兼财政经济部长官具润哲6日在国会举行的执政党共同民主党财政经济委员会及财政经济部党政工作协商会上表示："从今天起，政府联合检查组将直接走访加油站，对牟取暴利的加油站进行全面检查。"

具润哲说："一旦发现违法行为，将以零容忍原则采取最大力度措施。绝不能容忍借国家危机之机，针对民生牟取暴利的行为。如有必要，产业部已着手研究按油品类型和地区设定价格上限。若市场上继续出现牟取暴利行为，将联合公平交易委员会等部门共同应对。政府预计短期飙升的油价将很快恢复正常。"

对于中东局势引发的国际油价、金融市场、外汇、实体经济等不稳定性，具润哲表示："政府正在全面、周密地制定所有可采取的应对措施。已组建经济实体、金融、能源三个应对小组，24小时监控体系已启动，并建立出现异常征兆时可立即响应的协作机制。针对最令人担忧的能源供需问题，我们正未雨绸缪。目前掌握到石油储备量超208天，短期供需无虞，但正在制定中长期替代供应来源等对策。"（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社