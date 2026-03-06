충북도, '이차전지 전문인력 3200명 양성' 본격화

산·학·연 협력체계 구축…230억 투입해 맞춤형 교육 추진

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북도가 이차전지 산업 성장 기반 강화를 위해 전문인력 양성 사업을 본격 추진한다.

도는 예비취업자와 재직자를 대상으로 기업 수요를 반영한 맞춤형·실무형 교육과정을 운영해 산업 현장의 인력 미스매치 해소를 추진할 계획이라고 6일 밝혔다.

이차전지 산업은 시장 확대와 기술 고도화로 공정, 품질, 설비, 재사용·재활용 등 전 분야에서 전문인력 수요가 증가하고 있다.

충북도는 이러한 흐름에 대응해 교육–현장실습–채용으로 이어지는 연계 구조를 마련, 현장 투입과 고용으로 이어지는 원스톱 인력양성 체계를 구축할 방침이다.

이 사업은 도내 대학, 기업, 연구기관이 참여하는 산·학·연 협력체계로 운영되며, 기관별 역할에 따라 교육과정 운영, 실습 및 프로젝트 추진, 기업 연계 프로그램 등이 추진된다.

올해 기준(2026년) 국비와 지방비를 포함해 총 230억 원의 사업비가 투입된다.

참여 기관은 ▲충북대학교(혁신융합대학, 지역선도연구센터(RLRC), 학·연 협력 플랫폼 구축사업) ▲한국교통대학교(배터리 재사용·재활용 기술개발 전문인력 양성, 중견기업–지역 혁신 얼라이언스 구축) ▲충북보건과학대학교(이차전지 인재양성 부트캠프) ▲충북에너지산학융합원(배터리 아카데미 충북거점 캠퍼스 운영) 등 4곳이다.

충북도는 사업 추진 과정에서 참여 기업과의 협력 범위를 확대하고, 교육 성과를 점검·보완해 지속 가능한 인력양성 기반을 단계적으로 확충할 방침이다.

이차전지 인력양성 사업은 평균 5년 내외의 중장기 사업으로 추진되며, 도는 연차별 성과관리와 과정 고도화를 통해 지속 가능한 전문 인력양성 체계를 구축한다는 계획이다.

도는 채용설명회, 취업상담, 매칭 지원 등을 통해 교육이 채용으로 연결될 수 있는 구조도 함께 강화할 예정이다.

맹은영도 AI과학인재국장은 "이차전지 인력양성 사업은 기업의 직무 수요를 반영한 현장 중심 교육과정으로 운영할 것"이라며 "실무 인재 양성과 취업 연계를 강화하고, 사업 성과 분석 결과를 차년도 과정 개선에 반영해 나가겠다"고 말했다.

