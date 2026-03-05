제2자유로 '행주나루IC' 전구간 3월 6일 전면 개통한다

행주로·제2자유로 연결…작년 1월 서울방면 선개통

이동환 고양시장 "미래로 나가는 연결의 시작" 강조

[고양=뉴스핌] 최환금 기자 = 고양특례시는 제2자유로 '행주나루IC' 전 구간을 3월 6일 오후 2시부터 전면 개통한다고 5일 밝혔다.

고양시는 전날 현장에서 개통식을 열고 서울과 행주산성 양방향 연결이 완성됐음을 공식화했다. 이날 행사에는 이동환 고양특례시장을 비롯해 고양특례시의회 의장, 지역 당협위원장, 도·시의원 등 지역 주요 인사와 시민들이 참석해 축하했다.

이동환 고양특례시장이 제2자유로 '행주나루IC' 전 구간 개통식에서 인사말을 하고 있다. [사진=고양시] 2026.03.05 atbodo@newspim.com

행주나루IC는 고양시 행주로와 제2자유로를 연결하는 나들목으로, 2025년 1월 2일 서울방면 진입로(640m, 1차로)를 우선 개통한 바 있다. 서울방면 개통 이후 행주동·행신동 등 남부권의 서울 접근성이 크게 개선됐고, 자유로와 강변북로의 교통 흐름도 한층 원활해졌다는 평가다.

이후 약 1년여 만에 행주산성방면 진출로(654m, 1차로)까지 연결을 완료하면서 제2자유로와 행주로를 직접 잇는 교통축이 완성됐다.

제2자유로 '행주나루IC' 모습. [사진=고양시] 2026.03.05 atbodo@newspim.com

이번 전구간 개통으로 고양과 서울을 잇는 관문 기능이 강화되고, 수도권 서북부 중심도시로서의 위상 또한 더욱 공고해질 것으로 기대된다.

행주나루IC 전면 개통으로 행주산성과 한강변 접근성이 좋아지면서 관광 활성화와 인근 상권에 대한 파급효과도 전망된다.

이동환 고양특례시장은 "행주나루IC 전구간 완성은 새로운 미래로 나아가는 연결의 시작"이라며 "탄탄한 교통 인프라는 도시 경쟁력의 핵심인 만큼, 앞으로도 막힘없는 교통망 구축으로 시민의 일상을 더욱 편리하고 품격 있게 만들도록 노력하겠다"고 밝혔다.

