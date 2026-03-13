(금요일·음력 1월25일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 3월13일(금요일·음력 1월25일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
|
|
◆ 쥐띠(子)
60년생 : 다시 시작하는 마음을 가져야 하겠다.
72년생 : 자신의 일을 찾아 기쁘겠다.
84년생 : 말과 행동을 조심하는 것이 좋겠다.
96년생 : 군계일학의 평가를 받겠다.
|
|
◆ 소띠(丑)
61년생 : 새로운 사업을 시작할 수 있겠다.
73년생 : 거래에서 좋은 일이 있겠다.
85년생 : 성공과 승리의 기쁨을 만끽하겠다.
97년생 : 발품을 파는 일이 생긴다.
|
|
◆ 범띠(寅)
62년생 : 이익이 크게 발생하겠다.
74년생 : 일이 순조롭게 흘러가겠다.
86년생 : 사람 관리에 관심을 가져야 하겠다.
98년생 : 주변 의견을 존중하는 것이 좋겠다.
|
|
◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 외로움에 지친 마음을 달래주는 사람이 있겠다.
75년생 : 작은 사랑에 목을 매는 상황이겠다.
87년생 : 새롭게 출발하는 것이 좋겠다.
99년생 : 하는 일마다 성과가 있겠다.
|
|
◆ 용띠(辰)
64년생 : 두 개 이상의 성과는 반드시 있겠다.
76년생 : 새로운 시각으로 접근해야 하겠다.
88년생 : 쌍 경사가 찾아오는 기쁨이 있겠다.
00년생 : 사랑하는 사람을 만나겠다.
|
|
◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 만족을 느끼는 것이 좋겠다.
77년생 : 미련 두지 않는 것이 좋겠다.
89년생 : 소신껏 행하는 것이 좋겠다.
01년생 : 경쟁 상대가 없을 정도이겠다.
|
|
◆ 말띠(午)
66년생 : 말 수를 줄이는 것이 좋겠다.
78년생 : 수치스러운 일을 당할 수 있겠다.
90년생 : 귀인을 만나 도움을 받겠다.
02년생 : 젊은이다운 꿈을 가져야 하겠다.
|
|
◆ 양띠(未)
67년생 : 준비하고 노력한 결과 있겠다.
79년생 : 앞만 보고 가는 것이 좋겠다.
91년생 : 사람들이 몰려오는 형국이겠다.
03년생 : 음악을 들으며 하고 싶은 일을 하겠다.
|
|
◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 새로운 일을 추진하기에 적당하겠다.
80년생 : 아득한 밀애를 즐길 수 있겠다.
04년생 : 조급하게 마음을 먹으며 낭패를 당하겠다.
|
|
◆ 닭띠(酉)
69년생 : 뚜렷한 소리를 듣지 못할 수 있겠다.
81년생 : 그 옛날의 행복이겠다.
93년생 : 돈 되는 일이 많이 생기겠다.
05년생 : 여유를 갖는 것이 가장 중요하겠다.
|
|
◆ 개띠(戌)
70년생 : 현실을 중요한 가치로 여겨야 하겠다.
82년생 : 변해야 살아갈 수 있는 상황이다.
94년생 : 다음으로 미루는 것이 좋겠다.
|
|
◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 뜻을 세우는 것이 무엇보다 중요하겠다.
83년생 : 어려움 없이 차고 나가겠다.
95년생 : 손해 보는 일이 생길 수 있겠다.