세종시·한국산업기술연구조합연합회, 산업 경쟁력 강화 '맞손'

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 세종시는 5일 산학연클러스터지원센터에서 ㈔한국산업기술연구조합연합회와 지역산업 경쟁력 강화와 상호 협력을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

㈔한국산업기술연구조합연합회는 산업 분야별로 구성된 연구조합 연합체로 산업 진흥·정책 연구·기업 지원 및 네트워크 구축 등 다양한 활동을 하고있다.

[사진=세종시] 2026.03.05

이번 협약은 ㈔한국산업기술연구조합연합회가 이달 중 서울 서초구에서 세종 산학연클러스터지원센터로의 이전을 앞두고 지역 산업 경쟁력을 강화하는 상호 협력 일환으로 이뤄졌다.

협약에 따라 시와 연합회는 ▲유망기업·관련 단체 유치 및 이전 기업 정착 지원 ▲지역 신산업 육성을 위한 정부 연구개발(R&D) 과제 기획 및 국비 공모사업 공동대응 ▲지역인재 발굴 등에 협력한다.

특히 연합회는 세종 이전으로 중앙부처, 국책기관과의 접근성이 높아진 만큼 산업 정책 협력 기능을 강화하고 지역 기업과의 네트워크를 확대해 나갈 계획이다.

이승원 세종시 경제부시장은 "이번 협약은 수도권 소재 단체의 세종 이전을 계기로 지역 산업 생태계를 한 단계 도약시키는 출발점"이라며 "기업과 인재, 연구 역량이 함께 성장하는 산업 환경을 조성해 나가겠다"고 말했다.

