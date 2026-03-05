'충남지사 출마' 박수현, 민주 수석대변인 사퇴…"충남대전 통합 성사 책임감"

6일 공식 출마 선언 예정

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 박수현 의원(더불어민주당 수석대변인)이 6·3 지방선거에서 충남지사 도전을 공식화하며 당 수석대변인에서 물러났다.

박 의원은 5일 서울 여의도 국회에서 기자들과 만나 "내일(6일) 출마 선언을 한다"며 "수석대변인은 오늘로 마무리한다"고 밝혔다.

박수현 더불어민주당 수석대변인. [사진=뉴스핌 DB]

전날 박 의원은 JTBC '이가혁 라이브' 방송에서 "짧은 시간 안에 충남지사 출마 선언을 하게 될 것"이라고 했다.

그는 "이재명 정부 5극3특 국가균형성장 전략 설계자로서 책임감을 무한히 느낀다"며 "(충남·대전 통합이) 되면 제대로 성공시켜야 할 책임이 있고, 안 되면 반드시 다음 총선 이전에 성사시켜야 할 더 큰 책임이 있다"고 했다.

또 지방선거 전 충남·대전 행정 통합이 성사되지 않을 경우 충남지사로 나서느냐는 질문에 "그렇다"고 했다.

그는 "불행히도 (행정 통합이) 성사되지 않는다면 충남지사와 대전시장 선거를 따로 할 수밖에 없다"며 "궁극적인 책임감이 어떤 경우든 저에게는 강하게 작동하고 있다"고 했다.

박 의원은 수석대변인직에서 물러난 후 자신의 페이스북에 "나름대로 최선을 다했지만 부족함이 많았다. 통합보다 갈등, 희망보다 실망의 언어를 더 많이 사용했다. 용서를 청한다. 당원과 정청래 대표께도 죄송하고 감사하다"고 말했다.

이어 "정청래 대표께 사임 인사를 드리는데 눈물이 나서 참느라 애썼다. 이런 일은 처음"이라며 "아마 1인1표 당원주권시대 개막, 검찰개혁ㆍ사법개혁ㆍ언론개혁, 합당 추진 과정에서 당대표로서 많은 오해를 인내하고, 국민·당원·시대와의 약속을 지키기 위해 외롭게 뚜벅뚜벅 걸어 온 정청래 대표의 마음이 주마등처럼 스쳤기 때문일 것이다. 또 그렇게 걸어 갈 '대표의 길'이 보였기 때문일 것"이라고 했다.

그러면서 "끝까지 함께 하지 못해 죄송하다"며 "어디서든, 정청래 대표와 더불어민주당과 함께, 대한민국과 대한국민을 위해 헌신하겠다"고 말했다.

