권오현 "대학 교육, 시대 변화에 적합한지 점검해야"

5일 제7기 중장기전략위 미래사회전략 분과회의 개최

정부, 청년 일자리 해법 모색…대학 역할 점검

[세종=뉴스핌] 신수용 기자 = 기획예산처와 중장기전략위원회가 청년 일자리 해법을 논의하고 대학의 역할 점검에 나섰다.

기획예산처와 중장기전략위는 5일 제7기 중장기전략위원회 미래사회전략 분과회의를 개최했다고 밝혔다.

이번 회의는 전날 열린 중장기전략위원회 전체회의에 이어 열린 첫 번째 분과회의다. 전체회의에서 논의된 주요 의제를 구체화하기 위한 방안을 모색하는 자리였다.

정부세종청사 기획예산처 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.02.09 photo@newspim.com

이날 미래사회전략 분과에서는 청년 일자리 문제 해결과 관련해 대학 교육의 방향성과 역할을 중심으로 심도 있는 논의를 진행했다.

권오현 중장기전략위원장은 "현재 대학 교육이 시대 변화에 적합한지 점검하고 사회적 요구에 맞는 발전 방안을 모색하는 것이 핵심"이라며 "교육과 일자리 문제는 한 번에 해결하기 어려운 과제로, 합리적인 제도 혁신과 사회적 신뢰 확보가 우선돼야 한다"고 말했다.

황준성 위원(한국교육개발원 부원장)은 "교육의 유연성을 높이기 위해 사교육 문제를 사회적 차원에서 해결해야 한다"며 "사교육이 학생들의 다양한 역량을 키울 수 있도록 긍정적인 방향으로 이뤄져야 한다"고 제언했다.

인소영 위원(카이스트 지속가능대학원 교수)은 "대학 입시 제도 및 평가 제도가 개선돼야 기업들이 우수한 인재를 효과적으로 선발할 수 있을 것"이라며 "교수들의 사회적 신뢰성 회복이 가장 중요한 과제"라고 분석했다.

기획처와 중장기전략위는 성장잠재력 제고, 혁신과 신산업 육성, 청년 일자리 문제, 노동시장 유연성 제고 등 다양한 방안에 대해 분과 차원에서 우선순위를 선정할 계획이다. 이를 통해 다음 달부터 미래전략 과제에 대한 연구를 진행할 예정이다.

