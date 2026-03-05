경기도교육청, 자율선택급식 권역별 정책 설명회 개최

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청이 5일부터 13일까지 도내 4개 권역에서 '2026년 자율선택급식 권역별 정책 설명회'를 순차적으로 개최한다고 발표했다.

설명회는 5일 화성오산교육지원청 행복관, 9일 의정부 도교육청 북부청사, 12일 광교 도교육청 남부청사, 13일 서울대 시흥캠퍼스 대강당에서 진행된다. '현장에서 시작된 변화와 도전! 자율선택급식으로 미래 학교급식을 실현합니다!'를 주제로, 지난 4년간 자율선택급식이 이룬 성과를 되짚어보고 학교별 맞춤 운영 방향을 논의할 예정이다.

주요 프로그램은 2025년 자율선택급식 성과 평가 및 추진 방향 안내, 유치원 및 초중등 운영 사례와 실천 경험 공유, 질의응답과 현장 소통 등이다. 각급학교 관리자, 영양교사 및 교육지원청 담당자가 참석하게 된다.

특히 현장에서 자율선택급식을 운영한 영양교사와 학교 관리자가 강사로 나서며, 다양한 급식 여건에 맞춘 경험을 공유할 계획이다. 학생이 건강한 식생활을 자연스럽게 실천할 수 있도록 급식문화 조성 방향도 함께 모색할 예정이다.

도교육청 백성열 학교급식보건과장은 "이번 설명회는 자율선택급식의 변화와 성장을 교육공동체와 나누는 소통의 기회"라고 말했다. 이어 "2026년에는 현장 중심의 자율선택급식 정책을 더욱 내실 있게 추진해 학생들이 스스로 건강한 식생활을 선택할 수 있도록 지원하겠다"고 전했다.

