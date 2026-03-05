삼척시, "아이 먼저" 새 학기 등굣길 지킨다…초등학교 통학로 안전 캠페인

[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 삼척시는 개학기를 맞아 어린이들의 안전한 등하굣길을 조성하고 어린이와 시민의 안전의식을 높이기 위해 3월 4일 아침 관내 주요 초등학교 통학로에서 '안전점검의 날' 캠페인을 실시했다고 5일 밝혔다.
이번 캠페인은 삼척초등학교, 정라초등학교, 서부초등학교 등 3개교 주변 통학로에서 진행됐으며 개학기 초등학교 주변 안전점검 및 단속과 연계해 추진됐다.
이날 행사에는 삼척시와 삼척경찰서, 여성친화도시 시민참여단, 안전보안관, 지역자율방재단 등 민·관 유관기관 관계자 50명이 참여했다. 참가자들은 등교하는 학생과 학부모를 대상으로 어린이 보호구역 내 '아이 먼저' 실천을 안내하고, 어린이 유괴 예방 안전수칙을 홍보하는 등 아동 범죄 예방 활동도 함께 전개했다.
삼척시 김순향 재난안전과장은 "새 학기를 맞은 어린이들이 안심하고 학교에 다닐 수 있는 환경을 만드는 것이 무엇보다 중요하다"며 "시민 여러분께서도 어린이 보호구역에서 '아이 먼저'를 실천하고 어린이 유괴 예방 등 안전을 위한 작은 실천에 적극 동참해 달라"고 당부했다.
onemoregive@newspim.com