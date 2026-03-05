송영숙 한미 회장 "성비위 사건 책임 통감"…전문경영인 체제 강조

"대주주, 경영에 직접 개입하기 보단 방향 제시해야"

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 한미그룹 창업주 고(故) 임성기 회장의 배우자이자 그룹 회장인 송영숙 회장이 최근 불거진 성비위 사건과 관련해 공식 사과 입장을 밝혔다. 창업주 가족이자 대주주의 한 사람으로서 책임을 통감한다는 입장과 함께 전문경영인 체제를 존중하겠다는 뜻도 재차 강조했다.

송 회장은 5일 입장문을 통해 "한미 창업주의 가족이자 대주주 한 사람으로서, 작금의 상황을 미연에 방지하지 못한 점에 대해 무거운 책임을 통감한다"라며 "성비위 사건으로 피해를 입으신 분과 큰 실망을 느끼셨을 한미 임직원 여러분께 깊은 사과의 말씀을 드린다"고 밝혔다.

한미약품그룹 송영숙 회장

이어 최근 임직원들의 피켓 시위와 관련해 안타까운 심정을 전했다. 송 회장은 "임직원 여러분이 매일 용기 내어 피켓 시위를 이어가는 모습을 보며, 여러분 삶에 든든한 울타리가 되어 드리겠다는 저의 다짐과 약속이 온전히 지켜지지 못한 것 같아 참담한 심정을 느끼고 있다"고 말했다.

사건과 관련해 책임 있는 태도의 필요성을 강조했다. 그는 "누구든 지위고하를 막론하고 부적절한 행위를 했다면, 이에 상응하는 사과와 책임 있는 태도를 보이는 것이 마땅하다"라며 "진정성 있는 반성과 성찰을 통해서만 다시 화합의 길로 나아갈 수 있다"고 했다.

송 회장은 한미그룹이 지향해야 할 경영 원칙으로 전문경영인 체제를 다시 한번 강조했다.

그는 "분쟁을 마무리하는 과정에서 모든 고객과 주주들께 약속한 '선진 전문경영인 체제'는 전문경영인의 역할과 권한을 존중하고 독립성을 보장하기 위한 원칙"이라며 "대주주는 경영에 직접 개입하기보다 견실한 방향을 제시하고 지지하며, 전문경영인은 부여된 권한과 책임 아래 회사를 이끌어가는 것이 한미가 지향해야 할 바람직한 길"이라고 밝혔다.

창업주 임성기 선대 회장의 경영 철학을 언급하며 지배구조 방향성을 재확인했다. 송 회장은 "한미 창업주 임성기 선대 회장도 한미의 다음 세대 경영은 전문경영인이 중심이 되고, 대주주는 이사회를 통해 이를 지원하는 선진화된 지배구조로 나아가야 한다는 뜻을 여러 차례 강조하셨다"고 말했다.

이어 "앞으로 다시는 이와 같은 일이 재발하지 않도록, 각 사 전문경영인은 관련 제도와 내부 통제 시스템을 더욱 공정하고 투명하게 정비해 주시기 바란다"고 밝혔다.

마지막으로 송 회장은 조직의 단합과 창업주의 정신을 강조하며 신뢰 회복 의지를 밝혔다. 그는 "한미는 특정 개인 한 사람이 전권을 쥐고 운영할 수 없는 기업으로 한미를 이끄는 핵심 동력은 임직원 모두의 단합된 마음이며, 그 마음의 중심에는 '임성기 정신'이 자리하고 있다"며 "저 역시 그룹 회장으로서 한미의 인간존중 정신이 흔들리지 않도록 중심을 지키고, 회사가 다시 신뢰를 회복할 수 있도록 힘을 보태겠다"고 말했다.

