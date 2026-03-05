경기도교육청, 다문화 고등학생용 '교과 개념 한국어 교과서' 보급

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청은 다문화학생의 학습을 지원하기 위해 다문화 고등학생용 '교과 개념 한국어 교과서'를 한국교육개발원(KEDI)을 통해 전국적으로 보급하기로 5일 발표했다.

수업과 평가가 가능하며 이수 시 정규 학점으로 인정받는다. [사진=경기도교육청]

도교육청에 따르면 이번 교과서는 국어, 수학, 사회, 과학 등 주요 과목에서 사용되는 고등학교 1학년의 핵심 성취 기준과 교과 개념을 쉬운 한국어로 이해할 수 있도록 설명한 학습 자료다.

기존의 한국어 회화 중심 교재와는 달리, 학문적 한국어와 교과 개념의 이해를 동시에 지원하도록 설계됐다.

특히 이 교과서는 교육부의 승인을 받아 나이스(NEIS) 과목 코드에 등록돼, 일선 학교에서 정규 교양 과목으로 편성해 운영할 수 있다. 이 과정에서 수업과 평가가 가능하며, 이수 시에는 정규 학점으로 인정된다. 이는 다문화 학생과 함께 교과 개념 이해에 어려움을 겪는 모든 학생을 지원하는 공교육 모델로서의 의의를 갖는다.

현재 도내 2개 고등학교에서는 해당 교과서를 교육과정으로 시범 운영 중이며, 이를 통해 다문화학생의 수업 이해도와 참여를 촉진하고 있다. 경기도교육청은 교과서 보급을 계기로 관련 연구학교 운영, 교원 연수 확대, 수업 자료 보급, 온라인 기반 학습 자료 제공 등에 대한 지원 방안을 적극 추진해, 다문화학생의 언어 장벽 해소와 학습 참여를 높여 나갈 계획이다.

