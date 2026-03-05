전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.05 (목)
KYD 디데이
정책·서울 복지

속보

더보기

읍면동 1600곳, 통합돌봄서비스 연계 0건…이스란 차관 "시행 전 연계 경험 만들 것"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

통합돌봄서비스 로드맵 브리핑
"229개 시군구 준비율, 약 94%"
"사서원 등으로 지역 격차 완화"

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 이스란 보건복지부 차관은 5일 "229개 시군구의 (통합돌봄서비스)준비사항을 점검한 결과 서비스 연계까지 준비율이 94% 수준"이라며 "3500개 읍면동 중 서비스 연계를 한 번이라도 해 본 읍면동은 1900개고 나머지 1600개 이상은 한 번도 서비스를 제공한 경험이 없다"고 알렸다.

이 차관은 "시행을 앞두고 지방자치단체에 한 번이라도 서비스를 신청하고 조사하고 연계하는 절차를 한 번이라도 진행하길 요청했다"며 "그래야 수요자가 찾아갔을 때 '이렇게 하는 겁니다'라고 안내할 수 있다"고 설명했다.

이 차관은 이날 오후 2시 정부서울청사에서 '지역사회 통합돌봄 추진 로드맵 관련 브리핑'을 열고 이같이 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 이스란 보건복지부 제1차관이 26일 서울 종로구 정부서울청사에서 제3차 아동정책 기본계획 관련 브리핑을 하고 있다. 2025.12.26 gdlee@newspim.com

- 17개 시도 평균 준비율이 98%로 높게 나왔는데 현장에서 우려가 큰데 지자체 준비 현황은 
(이스란 복지부 차관) 229개 시군구의 준비 사항을 점검한 결과 서비스 연계까지 준비율은 94% 수준이다. '준비가 잘 되고 있구나'라고 생각을 했는데 3500개 읍면동 중에서 실제로 서비스 연계를 한 번이라도 해 본 읍면동이 1900개밖에 되지 않는다. 나머지 1600개 이상이 한 번도 서비스를 제공한 경험이 없는 것이다. 시행을 앞두고 지방자치단체에 서비스를 신청하고 조사하고 연계하는 절차를 한 번이라도 진행하길 요청했다. 그래야 수요자가 찾아갔을 때 팸플릿을 주고 '이렇게 하는 겁니다'라고 안내할 수 있다.

- 서비스가 충분히 준비되지 않아 제공이 어려울 상황이 생길 수 있을 것 같은데
(이스란 복지부 차관) 현재 제공되는 서비스 30개는 지역의 인프라가 90% 이상 있고 일부 서비스는 그렇지 않다. 최대 가능한 서비스라고 이해하면 된다. 실제로 도서·산간 지역에 가면 제공하는 서비스가 많지 않다. '통합돌봄이 시행됐다'고 느끼기에 부족한 부분이 있을 것 같다. 의료나 돌봄 인프라가 부족한 곳은 현재 제공 모형이 맞는지 점검해 보고 사회서비스원이나 공공의료 인프라를 통해 서비스가 부족한 부분을 채워 나갈 방안을 검토하고 있다. 지역 격차를 완화하는 노력을 할 예정이다.

- 세종은 준비율이 17개 시도 평균보다 낮은데 전국 평균 도달 시점은
(이스란 복지부 차관) 제공되는 서비스가 현재 30종에서 앞으로 60종으로 늘어난다. 한꺼번에 제공하기는 어렵다. 옹진군을 다녀왔는데 제공할 서비스가 없다. 장기요양기관이 하나 있고 맞춤돌봄서비스 정도만 하고 있다. 보건진료소에서는 역할을 아직 못 하고 있다. 장기요양기관을 통해 활용할 수 있는 것과 사회서비스원을 이용해 꼭 필요한 서비스를 우선적으로 충족하려고 한다. 지역마다 격차가 많아서 일시에 이만큼을 다 하겠다고 말하긴 어렵다. 지역 내에서 특화한 서비스를 만들고 여건을 고려해서 만들 예정이다. 정부는 제도적으로 지원하는 방향으로 진행할 계획이다.

(변성미 통합돌봄사업과장) 준비율은 O·X로 확인하는데 세종시가 아직 전담조직이 구성되지 않아 비율이 낮게 보인다. 하지만 3월 중순 중에 전담조직 구성이 완료될 예정이다. 인천과 충남의 사업 운영 비율은 상대적으로 큰 차이가 없다. 대부분 90%고 2개 지역은 80%다. 서비스 신청 발굴은 모든 시군구가 다 한 번씩은 시도했기 때문에 신청 발굴이 되면 조사, 지원 계획 수립, 연계 절차를 거치게 돼 조금 시간이 흐르면 연계까지 경험이 완료될 것 같다.

- 지역별로 수요자 입장에서 어떤 변화를 체감할 수 있나
(이스란 복지부 차관) 85세 노인이 병원에 입원했다가 퇴원하는 경우 어떤 서비스를 계획해 제공되는 체계가 없다고 볼 수 있다. 앞으로 지자체에서 퇴원 환자가 발생하면 병원에서 직접 환자에 대한 평가와 신청을 받아 지자체의 통합돌봄체계로 연계해 주고 통합돌봄체계 내에서 이분에 대한 서비스를 개인별 지원계획을 수립해 제공한다. 그래서 퇴원하는 분들이 재가에서도 적절한 서비스를 받을 수 있도록 할 예정이다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 이스란 보건복지부 제1차관이 26일 서울 종로구 정부서울청사에서 제3차 아동정책 기본계획 관련 브리핑을 하고 있다. 2025.12.26 gdlee@newspim.com

- 통합돌봄 서비스 시행 시 변화 과정에 대한 예시는
(장영진 통합돌봄정책과장) 지역별 서비스 격차를 최소화하기 위해 공공의료기관, 보건소, 공공의료기관들을 활용하거나 사회서비스원을 활용해 빈틈을 메우려고 한다. 취약지는 예산을 추가로 지원해 지자체가 부족한 서비스나 특화 서비스를 기획해 제공하는 방안을 올해 예산안에 담아 시행하고 있다.

(변성미 통합돌봄사업과장) 지금은 각각 찾아서 신청해야 하는 구조다. 통합돌봄체계가 구축되면 한 번의 통합돌봄 신청으로 인해 전문적인 통합 욕구 판정을 거치게 된다. 이 욕구 판정에 따라 도출된 각각의 욕구에 대해 전문가들이 모여 필요한 서비스를 연계하고 신청인들에게 안내하는 통합서비스가 제공되는 점에서 체감이 크다. 일부 지역은 필요 서비스가 제공되지 못할 수도 있다. 이력 관리를 통해 서비스 공급이 충족되면 연계하는 구조를 계속 구축하려고 한다.

- 통합돌봄 시행을 위한 예산을 어떻게 되나
(변성미 통합돌봄사업과장) 통합돌봄은 의료·돌봄·요양 서비스가 충분히 구성돼야 되기 때문에 장기요양 재정, 건강보험 재정, 기타, 중앙 각각의 사업 예산이 통칭돼 당장 얼마가 소요된다고 말하기 어렵다. 중앙 단위 사업이 보하지 못하는 사각지대 빈틈을 보완하기 위해 지역특화사업을 확충하도록 지원하고 있다. 5년 총사업비 규모는 9400억원 수준이다.

- 성과가 낮으면 지자체 예산을 줄일 수 있나
(변성미 통합돌봄사업과장) 통합돌봄 지원 법률에 따라 평가에 따른 예산 차등 지원이 가능하도록 돼 있다. 지자체가 주체가 되는 사업인데 입원·입소율을 평가해 예산을 차등 지원하는 구조를 만들어야 지자체도 역량을 강화하고 성과를 향상시킬 수 있다고 보고 있다. 다만 그런 구조가 지자체 사업 운영하는 데 있어 어려움을 주지 않도록 다방면에서 예산의 안정성을 확보할 수 있는 방안을 고민하고자 한다.

sdk1991@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
"한국 유조선 7척 호르무즈에 갇혀" [서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 중동 전쟁 여파로 국내 정유업계 원유 수송선 7척이 호르무즈 해협에 묶여 있는 것으로 파악됐다. 국회 외교통일위원회 여당 간사인 김영배 더불어민주당 의원은 5일 국회의원회관에서 열린 '중동 현황 및 대미 관세 협상 관련 현안 간담회'를 마치고 기자들을 만나 이같이 밝혔다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 한정애 더불어민주당 정책위의장이 5일 오전 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 중동 현안 관련 더불어민주당-재계 긴급 간담회에서 모두발언을 하고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 김 의원은 "우리 기업 배 7척이 현재 호르무즈 해협에 묶여 있다고 한다"며 "1대가 큰 규모로 보면 200만 배럴 정도 싣고 있는데 이는 대한민국 전체 석유 하루 소비량이다. 그게 많게는 7척까지 묶여 있는 상황이라 대책이 필요하다는 기업들의 요구가 있었다"고 말했다. 구체적으로 "HD현대오일뱅크 배 2척, GS칼텍스 배 1척 등이 묶여 있는 상황"이라며 "회사 입장에서는 정부 비축분을 활용할 수 있는 방안이 있는지와 상황에 대해 계속 긴밀하게 협의했으면 좋겠다는 요청이 있었다"고 밝혔다. 김 의원은 "정부에서는 208일치 비축분이 있다고 하지만 이것이 아주 구체적인 현장의 요구와 맞물려 시나리오가 작성될 필요가 있다는 요구가 있었다"고 "또 가스, LNG의 경우에는 보관이 잘 안 되는 특성이 있기 때문에 다변화가 점검될 필요가 있다는 제안도 있었다"고 말했다. 이어 "현재는 가스 수요가 피크인 겨울이 지나 봄으로 들어가는 시기여서 국내적으로는 민간 수요 부분이 어느 정도 적어질 것으로 생각이 돼서 그나마 다행이다"고 덧붙였다.  jeongwon1026@newspim.com 2026-03-05 09:55
사진
미 잠수함, 이란 구축함 격침 [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 피트 헤그세스 미국 국방장관은 4일(현지시간) 미 해군 잠수함이 인도양 스리랑카 인근 해역에서 이란 해군 구축함을 어뢰로 격침했다고 밝혔다. 승조원 180명 가운데 수십 명이 실종된 것으로 알려으며, 스리랑카 당국은 현재까지 30여 명을 구조했다고 전했다. 헤그세스 장관은 이날 워싱턴 국방부 청사에서 연 브리핑에서 "미 해군 잠수함이 인도양에서 이란 해군 군함을 어뢰로 공격해 침몰시켰다"며 "이번 작전은 대(對)이란 군사 작전 확대의 일환"이라고 말했다. 그는 "이란 군함은 국제 수역에 있어 안전할 것이라 생각했겠지만, 대신 어뢰에 맞아 침몰했다"며 "2차 세계대전 이후 어뢰로 적함을 침몰시킨 첫 사례"라고 말했다. 헤그세스 장관은 이어 "미국은 결정적이고 파괴적이며 자비 없이 승리하고 있다"고 주장했다. 뉴욕타임스(NYT)는 스리랑카 정부가 침몰한 선박이 이란 해군 구축함 아이리스 데나호(IRIS Dena)라고 밝혔다고 보도했다. 비지타 헤라트 스리랑카 외무장관은 국회 보고에서 "아이리스 데나호는 스리랑카 영해 밖 남부 갈레(Galle) 인근 인도양 해역을 항해하던 중, 현지시간 오전 5시 8분 조난 신호를 보냈다"고 밝혔다. 헤라트 장관은 스리랑카 해군과 공군이 조난 신호를 접수한 뒤 함정과 항공기를 급파해 구조 작업을 벌였다고 했다. 그는 "중상을 입은 승조원 32명을 구조해 남부 해안 도시 갈레의 카라피티야 병원으로 이송했다"고 덧붙였다. 스리랑카 해군 대변인 부디카 삼파트 대위는 기자회견에서 "선체는 아직 보지 못했지만, 사고 해역에서 기름띠와 구명정을 확인했고, 주변 해역에서 떠다니는 시신도 발견됐다"고 말했다. 그는 "나머지 승조원들을 찾기 위한 해상·항공 수색 작업을 계속하고 있다"고 덧붙였다. 이번 사건은 스리랑카 영해 밖 공해상에서 발생했지만, 헤라트 장관은 "스리랑카는 국제 해상 수색 및 구조 협약의 서명국으로서 인도적 책임을 다하기 위해 개입했다"고 설명했다. 아이리스 데나호는 이란 해군이 운용하는 주요 구축함 가운데 하나로, 현지 매체와 스리랑카 당국은 이 군함에 약 180명의 승조원이 승선해 있었다고 전했다. 이 선박은 지난달 인도에서 열린 국제 해군 합동훈련에 참가했던 것으로 알려졌다. 미국과 이스라엘은 지난 주말 이란의 군사·안보 기구를 겨냥한 공습과 미사일 공격을 시작한 이후, 이란의 해군 거점과 함정들을 잇따라 공격하고 있다. 인도양 스리랑카 인근 공해상에서까지 이란 해군 구축함이 격침되면서, 전쟁이 이란 주변 해역을 넘어 원양으로 확전되는 양상이라는 평가가 나온다. 미국 국방장관 피트 헤그세스가 2026년 3월 2일(현지시간) 워싱턴 D.C. 펜타곤에서 미국·이스라엘의 대 이란 간 군사작전과 관련해 브리핑을 하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] dczoomin@newspim.com 2026-03-05 00:04

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동