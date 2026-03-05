전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.05 (목)
KYD 디데이
산업 ICT

속보

더보기

V자 반등장서 '통신장비' 눈길…'AI·광네트워크' 기대에 급등

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

'대한광통신·RFHIC·센서뷰' 등 통신장비 주요 종목 '줄상승'

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 전날 기록적인 급락을 겪었던 국내 증시가 하루 만에 급반등하며 'V자 반등'을 연출한 가운데 통신장비 업종이 두드러진 강세를 보이고 있다.

5일 한국거래소에 따르면 이날 코스피와 코스닥 지수는 장 초반 11% 가까이 급등하며 반등세를 나타냈다. 전날 서킷브레이커 발동에 이어 이날은 프로그램 매수호가를 일시 정지하는 매수 사이드카까지 발동되는 등 시장 변동성이 크게 확대됐다.

이 같은 반등 장세 속에서 통신장비 업종은 시장 상승률 상위권을 기록하며 강세를 보이고 있다. 전날 급락 과정에서 낙폭이 컸던 종목들을 중심으로 저가 매수세가 유입된 영향으로 풀이된다.

특히 통신장비 업종 종목들이 일제히 상승하며 업종 전반으로 매수세가 확산되는 모습이다. 오후 2시 45분 기준 통신장비 업종 거래량은 약 4209만주, 거래대금은 약 3943억원을 기록했으며 업종 평균 상승률은 26.32%를 나타냈다.

개별 종목별로 보면 대한광통신이 전거래일 대비 26.18%(4795원) 넘게 급등하며 상승률 1위를 기록했다. 센서뷰(+16.94%, 2105원), 쏠리드(+15.86%, 8110원), 옵티코어(+17.42%, 3875원), 빛과전자(+12.46%, 1002원) 등도 큰 폭으로 상승했다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 뉴욕증시가 美·이란 접촉설에 반등한 가운데 5일 오전 코스피가 전장 종가보다 586.34 포인트(11.51%) 상승하며 5679.88로, 코스닥은 103.95포인트(10.26%) 상승한 1082.39로 거래를 시작한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 서울외환시장에서 달러/원 환율은 전장 대비 14.20원 하락한 1462.00원에 주간거래를 시작했다. 2026.03.05 yym58@newspim.com

센서뷰는 LIG넥스원과의 방산 프로젝트 관련 계약 소식이 전해지며 투자 심리가 개선된 것으로 풀이된다. 센서뷰는 LIG넥스원이 참여하는 UH-60(블랙호크) 헬기 성능개량 사업에 적용되는 항공용 안테나 개발 계약을 체결한 것으로 알려졌다.

중형·대형 통신장비 업체들도 강세를 나타냈다. RFHIC는 전거래일 대비 22%(6만9700원)대 상승했고 케이엠더블유(+17.23%, 1만7890원), 오이솔루션(+19.14%, 2만850원), 이노와이어리스(+15.14%, 3만3850원), 인텔리안테크(+24.30%, 12만4300원) 등 주요 통신장비 종목들이 일제히 상승세를 보였다.

네트워크 장비 업체들도 동반 상승했다. 다산네트웍스(+12.46%, 3655원), 에이스테크(+12.71%, 2705원), 에치에프알(+13.28%, 1만6890원), 우리넷(+8.56%, 6850원) 등도 상승하며 업종 전반으로 매수세가 확산되는 모습이다.

전날 급락 이후 낙폭 과대 업종을 중심으로 저가 매수세가 유입된 가운데 AI 데이터센터와 차세대 네트워크 인프라 투자 기대가 통신장비 관련 종목에 대한 관심으로 이어지고 있는 것으로 보인다.

증권가에서는 통신장비 업종 강세가 단순한 기술적 반등을 넘어 AI 데이터센터 확대와 차세대 통신 인프라 투자 기대가 반영된 흐름일 수 있다는 분석이 나온다. 글로벌 통신 인프라 투자가 재개되는 가운데 5G 단독모드(SA) 도입과 향후 6G 네트워크 구축 기대가 커지면서 통신장비 업체들의 실적 개선 가능성도 거론된다.

네트워크 인프라 구조 변화 역시 업종 강세 배경으로 지목된다. 대신증권은 최근 보고서를 통해 AI 데이터센터 확대와 트래픽 증가로 네트워크 인프라가 광(Optical) 기반으로 빠르게 전환되는 흐름이 나타나고 있다고 분석했다.

박장욱 대신증권 연구원은 "AI 투자가 지속되는 가운데 더 많은 연산을 효율적으로 처리하기 위한 기술 전환이 가속화되고 있다"며 "최근 확산되고 있는 검색 증강 및 생성 기술인 RAG(검색 증강 생성)는 추론 과정에서 외부 데이터베이스와의 실시간 연동성을 필요로 하며 이에 따라 학습용 데이터센터와 추론용 데이터센터 간의 저지연·고대역폭 연결성이 핵심 인프라로 부상하고 있다"며 "이는 네트워킹 수요를 단순 증설이 아닌 구조적 성장 국면으로 전환시키는 요인"이라고 설명했다.

또 "AI 추론 시장 확대는 중장기적으로 통신사 CAPEX(자본적 지출) 증가로 이어질 가능성이 높다"며 "소버린 AI 확산 등 지역별 데이터센터 투자 확대는 글로벌 밸류체인 참여가 제한적이었던 국내 업체들에게 새로운 기회 요인이 될 수 있다"고 덧붙였다.

대신증권은 향후 수혜가 기대되는 통신장비 기업으로 대한광통신, 오이솔루션, 우리넷, 케이엠더블유, 쏠리드 등을 꼽았다.

박 연구원은 "국내 데이터센터 투자가 본격화될 경우 글로벌 코어망 밸류체인 참여가 제한적이었던 대한광통신과 오이솔루션의 수혜 가능성도 부각될 수 있다"며 "국내 통신사 Metro(도시권 통신)망 보완투자 시에는 과점적 지위를 가진 우리넷의 수혜 역시 예상되고 Access(통신국사 연결망) 및 전송망 중심의 케이엠더블유, 쏠리드, 유비쿼스 등 역시 통신사 CAPEX 확대 시 기회 요인이 존재한다"고 전했다.

dconnect@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
"한국 유조선 7척 호르무즈에 갇혀" [서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 중동 전쟁 여파로 국내 정유업계 원유 수송선 7척이 호르무즈 해협에 묶여 있는 것으로 파악됐다. 국회 외교통일위원회 여당 간사인 김영배 더불어민주당 의원은 5일 국회의원회관에서 열린 '중동 현황 및 대미 관세 협상 관련 현안 간담회'를 마치고 기자들을 만나 이같이 밝혔다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 한정애 더불어민주당 정책위의장이 5일 오전 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 중동 현안 관련 더불어민주당-재계 긴급 간담회에서 모두발언을 하고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 김 의원은 "우리 기업 배 7척이 현재 호르무즈 해협에 묶여 있다고 한다"며 "1대가 큰 규모로 보면 200만 배럴 정도 싣고 있는데 이는 대한민국 전체 석유 하루 소비량이다. 그게 많게는 7척까지 묶여 있는 상황이라 대책이 필요하다는 기업들의 요구가 있었다"고 말했다. 구체적으로 "HD현대오일뱅크 배 2척, GS칼텍스 배 1척 등이 묶여 있는 상황"이라며 "회사 입장에서는 정부 비축분을 활용할 수 있는 방안이 있는지와 상황에 대해 계속 긴밀하게 협의했으면 좋겠다는 요청이 있었다"고 밝혔다. 김 의원은 "정부에서는 208일치 비축분이 있다고 하지만 이것이 아주 구체적인 현장의 요구와 맞물려 시나리오가 작성될 필요가 있다는 요구가 있었다"고 "또 가스, LNG의 경우에는 보관이 잘 안 되는 특성이 있기 때문에 다변화가 점검될 필요가 있다는 제안도 있었다"고 말했다. 이어 "현재는 가스 수요가 피크인 겨울이 지나 봄으로 들어가는 시기여서 국내적으로는 민간 수요 부분이 어느 정도 적어질 것으로 생각이 돼서 그나마 다행이다"고 덧붙였다.  jeongwon1026@newspim.com 2026-03-05 09:55
사진
미 잠수함, 이란 구축함 격침 [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 피트 헤그세스 미국 국방장관은 4일(현지시간) 미 해군 잠수함이 인도양 스리랑카 인근 해역에서 이란 해군 구축함을 어뢰로 격침했다고 밝혔다. 승조원 180명 가운데 수십 명이 실종된 것으로 알려으며, 스리랑카 당국은 현재까지 30여 명을 구조했다고 전했다. 헤그세스 장관은 이날 워싱턴 국방부 청사에서 연 브리핑에서 "미 해군 잠수함이 인도양에서 이란 해군 군함을 어뢰로 공격해 침몰시켰다"며 "이번 작전은 대(對)이란 군사 작전 확대의 일환"이라고 말했다. 그는 "이란 군함은 국제 수역에 있어 안전할 것이라 생각했겠지만, 대신 어뢰에 맞아 침몰했다"며 "2차 세계대전 이후 어뢰로 적함을 침몰시킨 첫 사례"라고 말했다. 헤그세스 장관은 이어 "미국은 결정적이고 파괴적이며 자비 없이 승리하고 있다"고 주장했다. 뉴욕타임스(NYT)는 스리랑카 정부가 침몰한 선박이 이란 해군 구축함 아이리스 데나호(IRIS Dena)라고 밝혔다고 보도했다. 비지타 헤라트 스리랑카 외무장관은 국회 보고에서 "아이리스 데나호는 스리랑카 영해 밖 남부 갈레(Galle) 인근 인도양 해역을 항해하던 중, 현지시간 오전 5시 8분 조난 신호를 보냈다"고 밝혔다. 헤라트 장관은 스리랑카 해군과 공군이 조난 신호를 접수한 뒤 함정과 항공기를 급파해 구조 작업을 벌였다고 했다. 그는 "중상을 입은 승조원 32명을 구조해 남부 해안 도시 갈레의 카라피티야 병원으로 이송했다"고 덧붙였다. 스리랑카 해군 대변인 부디카 삼파트 대위는 기자회견에서 "선체는 아직 보지 못했지만, 사고 해역에서 기름띠와 구명정을 확인했고, 주변 해역에서 떠다니는 시신도 발견됐다"고 말했다. 그는 "나머지 승조원들을 찾기 위한 해상·항공 수색 작업을 계속하고 있다"고 덧붙였다. 이번 사건은 스리랑카 영해 밖 공해상에서 발생했지만, 헤라트 장관은 "스리랑카는 국제 해상 수색 및 구조 협약의 서명국으로서 인도적 책임을 다하기 위해 개입했다"고 설명했다. 아이리스 데나호는 이란 해군이 운용하는 주요 구축함 가운데 하나로, 현지 매체와 스리랑카 당국은 이 군함에 약 180명의 승조원이 승선해 있었다고 전했다. 이 선박은 지난달 인도에서 열린 국제 해군 합동훈련에 참가했던 것으로 알려졌다. 미국과 이스라엘은 지난 주말 이란의 군사·안보 기구를 겨냥한 공습과 미사일 공격을 시작한 이후, 이란의 해군 거점과 함정들을 잇따라 공격하고 있다. 인도양 스리랑카 인근 공해상에서까지 이란 해군 구축함이 격침되면서, 전쟁이 이란 주변 해역을 넘어 원양으로 확전되는 양상이라는 평가가 나온다. 미국 국방장관 피트 헤그세스가 2026년 3월 2일(현지시간) 워싱턴 D.C. 펜타곤에서 미국·이스라엘의 대 이란 간 군사작전과 관련해 브리핑을 하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] dczoomin@newspim.com 2026-03-05 00:04

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동