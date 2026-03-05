대전 동구 '지적재조사' 측량 착수...신촌신하·추동지구 대상

총 565필지 규모...드론 공간정보 활용

[대전=뉴스핌] 오종원 기자 = 대전 동구는 '2026년 지적재조사 사업지구' 지정을 위해 드론 공간정보를 활용한 지적재조사 측량에 착수했다고 5일 밝혔다.

이번 사업 대상지는 신촌신하지구와 추동지구 내 총 565필지 39만 2957㎡ 규모로 대전 지역 지적재조사 사업 가운데 최대 규모다.

대전 동구청 전경 [사진=동구]

지적재조사사업은 '지적재조사에 관한 특별법'에 따라 2012년부터 2030년까지 추진되는 국가 정책사업으로 실제 토지 현황과 일치하지 않는 지적공부의 등록사항을 바로잡고 종이 기반의 지적을 디지털 지적으로 전환하는 사업이다.

구는 지적재조사 경계 협의의 투명성을 높이기 위해 고성능 카메라와 레이저 거리 측정기를 탑재한 최신형 드론을 투입하고 드론을 활용한 정사영상 접합 시계열자료, 3차원 매핑자료, 파노라마 영상 등을 통해 토지 경계를 시각화한다는 계획이다.

또 실시계획 수립을 시작으로 올해 상반기 중 지구별 주민설명회를 개최하고 사업지구 내 토지소유자 3분의 2 이상 동의를 받아 대전시에 지구 지정을 신청할 예정이다.

박희조 동구청장은 "최신 드론 기술로 구현한 3차원 영상은 구민들이 토지 경계를 보다 쉽게 이해하는 데 큰 도움이 될 것"이라며 "앞으로도 투명하고 공정한 경계 협의를 통해 토지 경계분쟁을 해소하고 구민의 소중한 재산권 보호에 최선을 다하겠다"고 말했다.

