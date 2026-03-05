오세훈 "민중기 특검, 헌정사 최악의 하명 특검…피해자만 기소"

"조작 범죄 자백 불구, 수사기관 무대응"

"사기 핵심 인물들 자백 행진 이어질 것"

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 오세훈 서울시장이 '명태균 여론조사비 대납 의혹' 재판과 관련, 민중기 특별검사를 향해 "대한민국 헌정사에 길이 남을 최악의 하명 특검"이라고 강하게 비판했다.

오 시장은 5일 서울시청에서 열린 '서남권 대개조 2.0' 기자설명회에서 전날 재판 출석과 관련해 "가해자를 놔두고 피해자를 기소했다. 이것이 민중기 특검의 실체"라며 이 같이 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자 = 오세훈 서울시장이 5일 오전 서울시청 지하 1층 서울갤러리에서 개최된 '서남권 대개조 2.0' 기자설명회에 참석해 발표를 하고 있다. 오세훈 서울시장의 '서남권 대개조 2.0'은 1.0의 해당 성과를 동력 삼아 산업생태계를 고도화하는 것으로7조3000억원이 투입된다.

오 시장은 "금쪽같은 시간에 하루 종일 법정에 있다는 게 시민들에게 송구스럽고 참담한 심정이었다"며 "제가 법정에 있었던 이유는 단 한 가지, 범죄 집단의 사기를 간파하고 걷어찬 것을 죄로 만드는 데 성공한 최악의 정치 특검 때문"이라고 주장했다.

이어 "미래한국연구소는 여론조사 업체 외피를 쓴 범죄 집단"이라면서 "명태균이 실소유자며 강혜경, 김태열이 3분의1씩 수익을 가져가는 구조의 범죄 집단임을 강혜경 씨가 여러 차례 일목요연하게 분명한 어조로 자백을 했다"고 덧붙였다.

오 시장은 또 "이상한 일은 이토록 공개적인 자백이 이어지고 있는데 대한민국 수사기관은 이들에 대한 수사도 기소도 하지 않고 있다"며 "조작과 사기의 증거를 손에 쥐고서도 실제 범죄자들은 가만히 두고 사기를 당할 뻔했다가 걷어찬 쪽만 처벌하겠다고 피해자를 기소했다. 이것이 민중기 특검의 실체"라고 목소리를 높였다.

그러면서 "저는 앞으로 지방선거 기간 내내 법정을 드나들면서, 명태균 등 조작과 사기의 핵심 인물들이 하나둘 불려 나와 자백의 행진을 이어가는 전시장을 지켜보게 생겼다"며 "아무리 권력으로 정의를 가리려 해도 진실은 머지않아 명확하게 밝혀질 것"이라고 했다.

