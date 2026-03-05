밀가루 담합 논란 후폭풍…한국제분협회 이사회 전원 사퇴

공정위 조사 여파…제분업계 "국민께 큰 실망 드려 깊이 사죄"

회장·부회장 포함 주요 제분사 대표 전원 사퇴…신뢰 회복 나서

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 한국제분협회 이사회가 밀가루 가격 담합 논란과 관련해 책임을 지고 전원 사퇴하기로 했다.

한국제분협회는 5일 오전 11시 열린 정기총회에서 최근 공정거래위원회 조사와 관련해 국내 제분업계가 국민에게 큰 실망과 심려를 끼친 점을 사과하고, 책임을 통감하는 차원에서 이사회 전원이 사퇴한다고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 6일 서울의 한 대형마트에 설탕과 밀가루가 진열되어 있다. 이재명 대통령이 최근 밀가루·설탕 업체들의 담합을 거론하며 강력한 메시지를 던지자, 관련 업계가 잇따라 제품 가격을 내렸다. CJ제일제당은 일반 소비자용(B2C) 설탕·밀가루 전 제품의 가격을 내린다고 밝혔고, 삼양사도 업소용 및 소비자용 설탕과 밀가루 가격을 각각 평균 4~6% 인하했다. 2026.02.06 pangbin@newspim.com

이번 결정은 공정거래위원회의 밀가루 가격 담합 조사 결과에 따른 책임을 인정하고 업계 차원의 사과와 쇄신 의지를 보여주기 위한 조치다. 이에 따라 국내 주요 제분회사 대표들로 구성된 협회 회장과 부회장, 이사회 구성원 전원이 이사직에서 즉각 물러나기로 했다.

한국제분협회는 향후 업계 신뢰 회복과 함께 식량안보와 식품안전을 위한 역할을 강화하겠다는 입장도 밝혔다. 협회는 제분업계가 국민 생활과 밀접하게 연결된 식품 산업인 만큼, 정도경영을 통해 산업 발전과 소비자 신뢰 회복에 힘쓰겠다고 강조했다.

협회 관계자는 "이번 밀가루 가격 담합 문제로 국민 여러분께 큰 실망과 심려를 끼쳐드린 점에 대해 깊이 사죄한다"며 "이사회 전원 사퇴를 통해 책임을 통감하고 향후 정도경영을 통해 국민 신뢰를 회복하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

