부산교육청, 유보통합 빠른 안착 위한 추진 인력 확대

교육지원청 현장 지원 기능 강화

유보통합 실행 기반 논의 예정



[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청은 정부책임형 유보통합의 안정적 추진과 빠른 현장 안착을 위해 전담 인력을 확대 배치하는 등 추진체계를 강화한다고 5일 밝혔다.

시교육청은 지난 1일 그간 총 11명이 담당해 왔던 유보통합 업무를 시교육청 유아교육과에 1명, 5개 교육지원청에 각 1명씩 모두 6명을 추가 배치해 유보통합 전담 인력을 17명까지 확대했다.

이번 인력 증원은 시교육청 중심으로 추진되던 유보통합 업무를 교육지원청까지 확대해 현장 지원 기능을 강화하기 위해서다.

사진은 부산시교육청 전경[사진=뉴스핌DB] 2022.09.27

교육지원청은 구·군 단위 영유아 교육 및 보육 체계를 보다 밀착해 들여다보고 보육현장 여건을 신속히 파악·지원하는 역할을 수행한다.

시교육청은 시 단위 보육 관련 사항을 모니터링하고 정책을 지원하며 지자체와의 소통·협업으로 유보통합 이관을 차근차근 준비할 예정이다.

5일 유보통합 추진 인력 확대 배치에 맞추어 5개 교육지원청 유아교육팀장 및 유보통합 담당자가 참석하는 '교육지원청 단위 유보통합 업무 협의회'를 개최한다.

협의회에서는 신규 배치된 담당자의 역할과 업무를 구체화하고 교육부 지침에 따른 유보통합 실행 기반 강화 방안을 논의할 계획이다.

김석준 교육감은 "교육·보육의 질 제고와 보육업무의 단계적 이관 준비를 위해 정부책임형 유보통합 현장 지원을 강화하겠다"며 "아이들이 더 나은 교육·보육 환경에서 성장할 수 있도록 유보통합 정책을 지속적으로 추진해 나가겠다"고 말했다

