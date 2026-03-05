李대통령 "더 많은 응원 받게 국제대회 시청제도 개선"…올림픽 선수단 격려

청와대 영빈관으로 동계올림픽 선수단 포함 76명 초청

"더 많은 국민 관심·응원 받으며 국제 무대 서게 할 것

동계스포츠 위한 지원 아끼지 않아…훈련 인프라 확충"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 5일 밀라노·코르티나 동계올림픽 선수단을 초청해 "우리 국민 누구나 쉽게 국제대회를 시청할 수 있도록 제도를 개선하겠다"고 약속했다.

이 대통령은 이날 청와대 영빈관으로 동계올림픽 선수단을 초청해 격려 오찬을 하면서 이같이 말했다.

이 대통령은 "여러분이 국민의 더 많은 관심 속에 응원을 받으며 국제 무대에 설 수 있도록 든든하게 뒷받침할 것"이라고 강조했다.

이날 격려 오찬에는 스노보드 여자 하프파이프 부문에서 금메달을 딴 최가온 선수와 스켈레톤 국가대표 정승기 선수, 쇼트트랙 여자 1500m와 여자 3000m 계주 부문에서 금메달을 딴 김길리 선수 등 선수단 66명, 급식지원센터 관계자 10명 등 76명이 초청받았다.

이 대통령은 "정부는 여러분이 흘린 땀과 노력이 후회 없는 결과로 이어질 수 있도록 대한민국 동계스포츠 발전을 위한 지원을 아끼지 않겠다"며 "국제규격을 충족하는 동계 종목 경기 시설을 비롯한 훈련 인프라를 지속적으로 확충해 나가겠다"고 약속했다.

최가온 선수에 이 대통령은 "스노보드 종목은 이번 동계올림픽의 대한민국 첫 메달과 또 첫 금메달을 수확하며 대한민국 동계 스포츠의 새해 지평을 열었다"며 "결선 두 차례의 실패에도 좌절하지 않고 압도적인 기술을 선보이며 올림픽 설상 종목에서 대한민국 첫 금메달을 땄다. 3곳의 골절이 있다는데 빨리 회복되길 바란다"고 격려했다.

이어 김길리 선수에게 이 대통령은 "빙상 강국 대한민국을 이끌어 온 쇼트트랙은 압도적인 경기력을 전 세계에 다시 한번 입증했다"며 "폭발적인 가속력으로 '람보르길리'라는 별명과 2관왕을 얻었다"고 소개했다.

이 대통령은 "모두 7개의 메달로 대한민국 올림픽 최다 메달리스트에 등극한 최민정 선수, 진정한 팀워크의 가치를 보여준 남녀 쇼트트랙 계주 선수 모두 자랑스럽다"고 말했다.

[리비뇨=로이터 뉴스핌] 스노보드 여자 하프파이프에서 금메달을 획득한 최가온이 시상식에서 태극기를 들어 보이고 있다. 최가온이 사용한 태극기의 태극 문양은 정상 제작된 것이다. 2026.02.13 photo@newspim.com

이 대통령은 "선수들의 가까운 곳에서 묵묵히 힘이 되어 준 감독과 코치 여러분 밤잠을 포기하고 물심양면으로 세심하게 지원해 주신 선수단장과 부단장들을 비롯한 선수단 임원 여러분, 대회 기간 내내 한식 도시락으로 든든한 밥심을 채워주신 급식지원센터 관계자 여러분까지 모든 분들이 정말로 수고 많으셨다"고 격려했다.

최가온 선수는 선수단 대표 발언에서 "이번 올림픽을 준비하면서 깨달은 점이 있다. 운동선수는 개인 노력뿐 아니라 주변의 격려, 함께 땀 흘리는 경쟁자들까지 모두가 만들어가는 것이라는 점"이라며 "혼자 빛나기보다 동계스포츠와 스노보드를 환하게 비출 수 있는 실력과 인성을 겸비한 좋은 영향력을 가진 선수가 되겠다"고 당찬 포부를 밝혔다.

정승기 선수는 "많은 동계 종목 선수들은 국군체육부대 동계팀이 없어 훈련을 중단한 채 입대하는 현실에 놓여 있다"며 "일부 종목은 군 복무와 훈련을 병행할 수 있는 제도가 마련돼 있지만 동계 종목 선수들에게는 아직 그 기회가 주어지지 않고 있다"고 병역 제도와 인프라 지원을 요청했다.

