경남도, 섬 특화 관광콘텐츠 확대 추진…지역경제 활성화 도모

섬 트레킹 인증제 비진도 등 확대

웨딩·영화 테마 특화 콘텐츠 강화

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도는 섬별 차별화된 콘텐츠를 강화한 '섬 특화(테마) 개발 사업'을 올해부터 확대 추진한다고 5일 밝혔다. 섬 관광 수요를 늘리고 지역경제에 활력을 불어넣겠다는 전략이다.

도는 지난해까지 남해 조·호도, 통영 두미도·사량도에서 운영하던 '섬 트레킹 인증제'를 올해 비진도·욕지도(통영), 신수도(사천), 화도(거제)로 확대한다. 각 섬 특색을 살린 둘레길 코스 정비와 완주자 기념품 제공 등으로 '경남도 누리길 트레킹 명소'로 육성할 방침이다.

거제 지심도 다자녀 등리마인드 결혼식[사진=경남도] 2026.03.05

거제 지심도와 남해 조도는 웨딩·휴양형 섬으로 키운다. 지심도는 예비부부와 연인을 위한 웨딩 촬영 명소로 운영하고, 조도는 다문화·황혼 부부 대상 리마인드 웨딩과 스몰 웨딩을 진행한다. 지난해 지심도가 시범사업으로 진행한 리마인드 웨딩 행사에 이어 관련 프로그램이 본격화된다.

통영 추도는 '영화의 섬'으로 자리매김한다. 오는 9월 '제3회 추도 섬 영화제'를 열고 감독·배우와의 만남, 야외상영 등 프로그램을 운영한다. 섬의 풍경을 배경으로 한 단편영화 제작도 지원해 차별화된 문화콘텐츠를 선보일 계획이다.

두미도에서는 건강·장수 테마형 섬 조성을 추진한다. 식단·운동량을 데이터로 관리하는 건강관리 시스템을 도입하고, 지역 농수산물로 만든 '건강식단'을 개발한다. 여기에 섬택근무(워케이션)와 트레킹 인증제를 결합해 직장인 대상 치유형 관광 모델을 만든다.

사천 신수도는 '무장애(Barrier-Free) 탐방로'를 조성한다. 고령자·장애인·임산부 등 이동약자를 위한 완만한 산책로와 전망대를 설치하고, 휠체어 이용이 가능한 도선을 새로 건조해 내년 완공을 목표로 진행한다.

이상훈 해양수산국장은 "올해는 경남의 섬들이 각기 다른 색깔로 방문객을 맞이하는 원년이 될 것"이라며 "특화 콘텐츠 개발과 지속적 홍보를 통해 다시 찾고 싶은 섬, 살기 좋은 섬으로 만들어 나가겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com