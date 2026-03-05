사천시, 수양 빛공원 점등식 앞두고 야간 명소 조성

달빛로드 등 3구역 조명 설치

시민 힐링과 관광 콘텐츠 제공

[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = "사천읍성의 역사를 고스란히 담고 있는 수양공원으로 놀러오세요."

경남 사천시 사천읍성 전경[사진=사천시]2026.03.05

사천시는 오는 6일 오후 6시 30분 수양공원 연못 앞에서수양공원 일원에 조성한 '수양 빛공원'의 점등식을 개최한다고 5일 밝혔다.

점등식에는 박동식 사천시장을 비롯해 시의회 의장, 도·시의원, 사천읍 주민 등 관계자 80여 명이 참석해 수양 빛공원의 조성을 기념하고 시민들과 함께 새로운 야간 명소의 탄생을 축하한다.

수양 빛공원은 사천읍성의 역사적 의미와 수양공원의 문화적 특성을 반영해 조성된 야간 경관 특화공간으로, 다양한 빛 연출과 조형물을 통해 시민과 관광객이 함께 즐길 수 있는 새로운 관광 콘텐츠로 기대를 모으고 있다.

공원은 달빛로드, 달빛정원, 달빛스퀘어 등 3개 구역으로 구성됐다. 달빛로드(주차장 입구~관덕정 옛터)를 시작으로 달빛정원(연못~꽃무릇길), 달빛스퀘어(잔디광장~계단길)까지 이어지는 산책 동선에 다양한 야간 조명과 포토존이 설치됐다.

약 600년 된 보호수 주변을 중심으로 빛 연출이 더해져 사계절 내내 시민들이 머물며 휴식과 힐링을 즐길 수 있는 경관을 제공한다.

윤용민 공원 팀장은 "이번 수양 빛공원 조성은 사천읍성의 역사와 지역 정체성을 담은 관광 콘텐츠를 마련했다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 문화와 관광이 어우러진 사천의 매력을 널리 알리고 관광 경쟁력을 높이기 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

수양 빛공원은 매일 오후 7시부터 밤 10시까지 운영될 예정이다.

경남 사천시 사천읍성 야간 전경[사진=사천시]2026.03.05

m25322532@newspim.com