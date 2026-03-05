용인시, 여성 청소년 생리용품 보편지원사업 접수 개시

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시가 경기도 지침 변경에 따라 11~18세 여성 청소년 대상 생리용품 보편지원사업 신청을 5일부터 받는다. 연 최대 14만2000원 상당의 구입비를 지원한다.

여성 청소년 생리용품 보편지원사업 포스터.[사진=용인시]]

청소년 본인 또는 동일 세대 가족이 경기민원24(gg24.gg.go.kr)에서 오전 10시부터 온라인 신청 가능하다.

온라인 접수는 3월 31일까지, 주소지 관할 읍면동 행정복지센터 방문 신청은 6월 30일까지다.

대상은 용인 주민등록·외국인등록·국내거소신고자 중 2008년 1월 1일~2015년 12월 31일 출생 여성 청소년(만 11~18세)이다.

지원액은 월 1만1800원, 연 최대 14만2000원으로 경기도 지침 변경으로 기존 계획(월 1만4000원, 연 16만8000원)보다 축소됐다.

지원금은 용인시 지역화폐로 반기별 지급되며, 상반기분은 4월 20일 이후 순차 지급, 12월 31일까지 사용 가능하다. 모바일 카드 지급분은 용인와이페이 가맹 편의점이나 온라인 배달특급앱에서 생리용품 구매에 한정된다.

이상일 시장은 "생리용품 지원은 성장기 여성 청소년의 건강권 보장과 정서적 안정을 위한 기반"이라며 "청소년부터 노인·장애인까지 110만 시민이 체감할 생활밀착형 복지를 지속 추진하겠다"고 밝혔다.

앞서 용인시는 올해 저소득층 선별 지원에서 소득 무관 전 여성 청소년으로 확대했다.

seraro@newspim.com