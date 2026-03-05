'이란 전쟁' 불똥에... 이라크 축구 "월드컵 PO 준비 비상"

전체기사 최신뉴스 GAM
뉴스핌

2026.03.05 (목)
하늘길 막혀 아널드 대표팀 감독, UAE서 이동 못 해
대사관 폐쇄로 선수단은 멕시코 입국 비자도 못 받아

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 40년 만에 월드컵 본선 진출을 꿈꾸는 이라크 축구대표팀이 '전쟁 리스크'에 발목이 잡혔다. 미국과 이스라엘의 이란 공습으로 중동 정세가 급격히 악화되면서 2026 북중미 월드컵 대륙 간 플레이오프(PO) 준비에 비상이 걸렸다.

미국 스포츠 전문 매체 ESPN은 5일(한국시간) "이라크의 월드컵 본선 진출 희망이 이란 전쟁에 영향을 받고 있다"고 전했다. 보도에 따르면 이라크 선수단은 멕시코에서 열리는 PO 토너먼트 참가를 위한 비자를 받지 못하고 있으며 사령탑 그레이엄 아널드 감독 역시 아랍에미리트(UAE)에 발이 묶인 상태다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이라크 축구 대표팀 선수들. [사진=이라크 축구협회] 2026.03.05 psoq1337@newspim.com

이라크 축구협회도 공식 SNS를 통해 "영공 폐쇄 조치로 인해 아널드 감독이 UAE를 떠나지 못하고 있다. 여러 대사관이 문을 닫으면서 선수단과 기술·의료 스태프 상당수가 멕시코 입국 비자를 확보하지 못한 상태"라고 밝혔다.

이라크는 다음 달 1일(현지시간 3월 31일) 멕시코 몬테레이에서 볼리비아 또는 수리남과 북중미행 티켓이 걸린 단판 승부를 펼칠 예정이다. 1986년 멕시코 대회 이후 40년 만의 통산 두 번째 본선 진출을 노리는 이라크로선 한시가 급한 상황이지만 훈련은커녕 이동 일정조차 안갯속이다.

일각에선 전쟁의 당사자이자 이미 본선 진출을 확정한 이란이 대회에 참가하지 못할 경우, 이라크가 반사이익을 얻을 수 있다는 관측도 있다. AP통신과 주요 외신들은 이란이 빠질 경우 아시아 예선 성적을 기준으로 이라크와 UAE를 유력 대체 후보로 거론하고 있다. 다만 국제축구연맹(FIFA) 규정에는 기권 팀이 발생했을 때 '다른 협회로 교체할 수 있다'고만 명시돼 있을 뿐 반드시 같은 대륙 연맹 소속 팀이 대체해야 한다는 조항은 없다.

결국 이라크가 북중미행 티켓을 손에 넣는 가장 확실한 길은 몬테레이에서 열리는 대륙 간 PO에서 승리해 스스로 본선행을 확정짓는 것이다. 이라크축구협회는 "국가대표팀의 경기 참가와 관련한 모든 사안에 대해 FIFA와 지속적으로 소통하고 있으며 아시아축구연맹(AFC) 역시 우리 대표팀을 둘러싼 모든 진행 상황을 충분히 인지하고 있다"고 밝혔다.

psoq1337@newspim.com

