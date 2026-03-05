韩股强力反弹 KOSPI指数开盘涨超10%

纽斯频通讯社首尔3月5日电 韩国综合股价指数（KOSPI）5日开盘后旋即反弹逾10%，与前一交易日创历史最大跌幅形成对比，目前正在录得史上最大涨幅。

【图片=纽斯频通讯社】

据韩国交易所5日发布的数据，截至当天上午9时12分，KOSPI指数报5624.24点，较前一交易日上涨530.70点（10.42%）。个人和外国投资者分别净买入1783亿韩元和1713亿韩元，机构投资者净卖出2958亿韩元。

大部分市值排名靠前的股票正在上涨。三星电子（13.18%）、SK海力士（15.19%）、现代汽车（13.77%）、三星电子优先股（12.89%）、LG新能源（8.35%）、三星生物制剂（6.00%）、起亚（7.79%）、斗山能源（14.14%）等均表现强势。

创业板指数（KOSDAQ）收复1000点关口。同一时间，KOSDAQ指数报1082.42点，较前一交易日上涨103.98点（10.63%）。外国投资者净买入1750亿韩元，而个人和机构分别净卖出546亿韩元和1212亿韩元。

分析认为，KOSPI指数反弹主要受美伊战争有望提前结束的预期增强影响，美国三大股指均反弹收高，同时国际油价涨势趋缓也起到作用。KOSPI 200夜盘期货亦以涨停（8%）收盘，开盘前市场对国内股市反弹的期待就已升温。

Kiwoom证券研表示，有报道称美伊已开始停战秘密接触，国际油价涨势趋稳，风险偏好情绪正在恢复。无论股市遭遇多大负面消息，多数市场参与者将触发熔断的暴跌视为低价买入机会，这赋予股市韧性。

另一方面，当天首尔外汇市场美元兑韩元汇率以1464.0韩元开盘，较前一交易日下跌12.2韩元。（完）

