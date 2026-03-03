호남권 첫 코스트코 익산점 건립 가속화

4월 착공 목표 행정 절차 추진
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시는 호남권 최초 코스트코 익산점 건립 사업이 행정 절차를 통과하며 본격 추진 단계에 들어섰다고 3일 밝혔다.
시에 따르면 왕궁면에 조성 예정인 '코스트코 익산점'이 지난달 27일 시 건축위원회 심의를 통과했다.
이번 심의는 전북자치도 교통영향평가 결과를 반영해 교통 개선 대책과 보행자 안전, 구조 안전성, 주변 경관과의 조화 등을 종합 검토한 끝에 일부 보완을 전제로 조건부 의결됐다.
코스트코 익산점은 지상 3층, 연면적 약 1만6000여㎡ 규모로 계획됐다. 시는 심의 통과를 계기로 건축허가 신청과 대규모 점포 등록, 착공 신고 등 후속 행정 절차를 속도감 있게 진행할 방침이다. 절차가 순조롭게 마무리되면 4월께 착공이 가능할 것으로 전망된다.
시는 사업 추진 과정에서 시민 불편을 최소화하고 지역사회와 상생할 수 있는 여건 마련에 행정력을 집중할 계획이다. 특히 시민 안전과 생활 환경을 최우선으로 고려하면서 코스트코가 성공적으로 들어설 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않을 예정이다.
익산시 관계자는 "남은 건축허가와 점포 등록 절차를 공정하고 신속하게 처리하겠다"며 "익산은 물론 호남권 주민이 기대하는 생활 편의시설이 차질 없이 들어설 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
