익산역 증축·리모델링 본격 추진…2029년말까지

국비 318억 투입, 증축·리모델링
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시는 호남 철도 관문인 익산역이 미래 수요 증가에 대비한 대규모 확장 사업에 들어간다고 3일 밝혔다.
시에 따르면 국가철도공단의 사전타당성 조사 결과, 익산역 하루 평균 이용객은 2024년 말 기준 1만8700명 수준이지만 2040년에는 2만5400명까지 늘어날 것으로 전망됐다.
이에 시는 혼잡 완화와 서비스 개선을 위해 역사 증축을 추진해 왔으며, 지역 정치권과의 협력을 통해 국토교통부를 설득한 끝에 국비 318억 원을 확보, 역사 증축·리모델링 사업을 확정했다.
사업에 따라 3층 선상 대합실을 남측으로 약 1800㎡ 수평 증축한다. 대합실 확장과 함께 상업·편의시설을 재배치하고 노후 내부 시설을 전면 정비해 전체 이용 공간을 현재보다 약 1.7배로 확대할 계획이다.
국가철도공단은 올해 실시설계를 마친 뒤 2029년 12월까지 단계적으로 공사를 진행할 예정이다.
시는 여기에 더해 2035년 개통 예정인 전주권 광역철도 수요를 반영해 증축 면적을 3000㎡, 총사업비 480억 원 규모로 확대하는 방안도 추진한다.
익산시 관계자는 "이번 증축은 익산역이 거점역으로 도약하는 출발점"이라며 "광역철도 수요까지 고려한 충분한 확장으로 시민 편의와 도시 경쟁력을 함께 높이겠다"고 밝혔다.
lbs0964@newspim.com