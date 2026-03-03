시흥시 '여성청소년 생리용품 보편지원 사업' 4일부터 신청 시작

[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시는 이달 4일부터 여성청소년의 건강권 증진을 위해 '여성청소년 생리용품 보편지원 사업' 신청을 받는다고 3일 밝혔다.
시에 따르면 경기도와 함께하는 이번 사업은 생리용품 구매 비용을 지역화폐(모바일 시루)로 지원하는 것으로, 1인당 월 1만4000원(연 최대 16만8000원)을 지급한다.
지원 대상은 시흥시에 주민등록 또는 외국인 등록ㆍ국내거소신고가 돼 있는 11세~18세(2008년 1월 1일~2015년 12월 31일 출생) 여성청소년이다. 다만, 성평등가족부 여성청소년 생리용품 바우처 지원 대상자는 중복 신청이 불가하다.
신청은 온라인과 오프라인으로 가능하다. 온라인 신청은 3월 5일 오후 2시부터 3월 31일 오후 6시까지 '경기민원24'를 통해 할 수 있으며, 오프라인 신청은 3월 4일부터 11월 13일까지 주소지 관할 동 행정복지센터에서 가능하다.
특히 올해 온라인 신청은 전년도와 달리 3월 한 달간만 가능하다. 예산 소진 시 조기 마감될 수 있으므로, 대상자는 신청 기간을 확인해 기한 내 신속히 신청해야 한다. 또한 기존 지원 대상자도 올해 반드시 재신청해야 지원받을 수 있다.
지원금은 대상자 거주 확인 등 검증 절차를 거쳐 4월 20일 이후 순차적으로 지급될 예정이다. 지급된 정책 수당은 시흥시 관내 CU, GS25, 세븐일레븐 편의점에서 생리용품 구매에 사용할 수 있으며, '지역상품권 착(Chak)' 앱을 통한 정보무늬(큐알코드) 결제로 이용할 수 있다.
지원금은 오는 12월 31일까지 사용해야 하며, 기한 경과 시 잔액은 자동 소멸된다. 자세한 사항은 시흥시 청년청소년과(031-310-3198, 3613)로 문의하면 된다.
1141world@newspim.com