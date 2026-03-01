야말, 라리가 21세기 최연소 해트트릭…바르셀로나 4-1 대승

[서울=뉴스핌] 장환수 스포츠전문기자= FC 바르셀로나의 '신성' 라민 야말이 21세기 최연소 해트트릭 기록을 세우며 팀 승리를 이끌었다.

FC 바르셀로나는 1일(한국시간) 스페인 바르셀로나 캄노우에서 열린 비야레알과 2025-2026 프리메라리가 26라운드 홈 경기에서 라민 야말의 해트트릭에 힘입어 4-1 대승을 거뒀다.

[바르셀로나 로이터=뉴스핌] 장환수 스포츠전문기자= 라민 야말이 1일 비야레알과 홈 경기에서 21세기 최연소 해트트릭 기록을 세운 뒤 홈 팬들을 향해 팔을 들어 보이고 있다. 2026.03.01 zangpabo@newspim.com

야말은 전반 28분 중원에서 페르민 로페스의 침투패스를 받아 페널티지역 오른쪽에서 왼발 슈팅으로 선제골을 뽑았다. 전반 37분에는 수비수 두 명을 제치고 왼발 슈팅으로 추가골을 넣었고, 후반 24분에는 페드리의 기막힌 킬패스를 받아 해트트릭을 완성하며 팀 승리를 확정했다.

이번 시즌 바르셀로나는 홈에서 치른 13경기를 모두 승리하며 홈 승률 100%를 이어갔다.

통계 전문 옵타에 따르면, 18세 230일의 나이에 해트트릭을 달성한 야말은 21세기 라리가 최연소 해트트릭 주인공으로 이름을 올렸다. 그 뒤를 지오바니 도스 산토스(19세 6일), 산티 미나(19세 125일), 리오넬 메시(19세 259일) 등이 잇는다. 라리가 역대 최연소 해트트릭 기록은 1930년 호세 이라라고리가 세운 17세 337일이다.

야말의 해트트릭 이후, 바르셀로나는 후반 추가시간 로베르트 레반도프스키가 한 골을 보태 4-1 승리를 완성했다.

이날 승리로 바르셀로나는 승점 64를 기록, 1경기를 덜 치른 2위 레알 마드리드(승점 60)와 승점 차를 4점으로 벌리며 선두를 지켰다.

