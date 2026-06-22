BYD코리아, 별내 신도시에 전시장 개소…패밀리카 수요 겨냥

AI 핵심 요약beta
- BYD코리아가 22일 남양주 별내에 전시장을 열었다.
- 수도권 동북부 생활권 겨냥해 34번째 거점으로 세웠다.
- 가족 단위 전기차 수요와 고객 접점 확대에 나섰다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = BYD코리아가 수도권 동북부 생활권으로 전시장 네트워크를 넓힌다. 남양주 별내 신도시에 신규 전시장을 열고 가족 단위 전기차 수요 공략에 나선다.
BYD코리아는 경기도 남양주시 별내 신도시에 BYD Auto 남양주 전시장을 공식 오픈했다고 22일 밝혔다.
BYD Auto 남양주 전시장은 BYD코리아 승용 부문의 34번째 전시장이다. 남양주 별내역 아이파크 스위트 1층에 들어서며 총면적 357.073㎡, 약 108평 규모로 최대 5대의 차량 전시가 가능하다.
남양주 별내는 남양주와 구리, 의정부는 물론 서울 노원구 생활권과도 인접한 수도권 동북부 대표 신도시다. 별내신도시와 다산신도시, 갈매지구 등 대규모 주거지가 인근에 조성돼 있으며 전기차 충전 인프라도 갖춰져 있다.
BYD코리아는 30~40대 가족 단위 거주 비중이 높은 지역 특성을 고려해 실용적 패밀리카 수요를 확보한다는 계획이다. 전시장이 위치한 별내역 일대는 경춘선이 운행 중이고 GTX-B 노선 개통도 예정돼 있어 서울 동북권과 경기 북부를 잇는 교통 거점으로 꼽힌다.
이번 남양주 전시장을 포함해 총 13개의 BYD 승용 전시장을 운영하는 DT네트웍스는 오픈 기념 이벤트도 진행한다. 내방 고객 전원에게 BYD 리유저블백을 증정하고, 시승 완료 고객에게는 BYD 장우산을 제공한다. 출고 고객에게는 BYD 여행용 기내 캐리어를 증정한다.
권혁민 DT네트웍스 대표는 "남양주 전시장은 수도권 동북부 고객과의 접점을 강화하는 중요한 거점이 될 것"이라며 "구매 상담부터 출고, 사후관리까지 고객이 신뢰할 수 있는 서비스를 제공하는 데 역량을 집중하겠다"고 말했다.
BYD코리아 관계자는 "더 많은 고객에게 다가가기 위해 접근성 자체를 브랜드 경쟁력으로 만들어가고 있다"며 "고객의 생활권 안에서 친환경 모빌리티가 함께하는 라이프스타일을 친근한 방식으로 제안하겠다"고 밝혔다.
chanw@newspim.com