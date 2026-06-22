넥센타이어, BYD에 신차용 타이어 첫 공급

AI 핵심 요약beta
- 넥센타이어가 22일 BYD 전기차 두 차종에 OE 타이어 공급을 시작했다
- 씰6에는 고성능 엔페라 스포츠를, 돌핀 서프에는 고효율 엔블루 S를 장착했다
- 넥센타이어는 글로벌 전기차·내연기관 OE 공급 확대하며 BYD와 파트너십 강화에 나섰다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 넥센타이어가 중국 전기차 업체 BYD에 신차용 타이어를 처음 공급한다. 글로벌 전기차 판매를 빠르게 확대하고 있는 BYD와의 협력을 계기로 전기차용 신차용 타이어(OE) 시장에서 입지를 강화한다는 전략이다.
넥센타이어는 BYD의 전기차 모델 '씰6(SEAL 6)'와 '돌핀 서프(Dolphin Surf)'에 신차용 타이어를 공급한다고 22일 밝혔다.
씰6에는 고성능 여름용 타이어 '엔페라 스포츠'가 장착된다. 해당 제품은 호주 등 지역 수출 차량에 공급된다. 엔페라 스포츠는 스포티한 주행 성능과 고속 안정성을 갖춘 제품으로, 유럽 타이어 테스트에서도 상품성과 품질을 인정받았다.
돌핀 서프에는 고효율 여름용 타이어 '엔블루 S'가 적용된다. 유럽 수출 차량에 장착되는 이 제품은 회전 저항을 줄이고 고속 주행 시 배수성과 젖은 노면 제동력을 높인 것이 특징이다.
넥센타이어는 전기차와 내연기관 차량을 아우르는 OE 공급 경험을 확대해왔다. 2012년 첫 해외 신차용 타이어 공급을 시작한 뒤 포르쉐, 메르세데스-벤츠, BMW, 아우디, 스텔란티스, 폭스바겐 등 글로벌 완성차 브랜드로 공급망을 넓혔다.
국내에서도 현대차 아이오닉6와 넥쏘, 기아 EV3부터 EV9까지 다양한 친환경차에 신차용 타이어를 공급하며 전기차용 제품 경쟁력을 쌓아왔다.
넥센타이어 관계자는 "BYD 두 차종에 OE 공급을 개시한 것은 전기차와 내연기관 등 차종 구분 없이 최적의 성능을 제공하는 기술력과 품질 경쟁력을 입증한 성과"라며 "이번 공급을 계기로 BYD와의 파트너십을 지속적으로 강화해 나갈 것"이라고 말했다.
chanw@newspim.com