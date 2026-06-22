두산로보틱스, AI 팔레타이징 솔루션으로 북미 시장 공략

AI 핵심 요약beta
- 두산로보틱스가 22일부터 시카고 오토메이트 2026에서 AI 기반 자동화 솔루션을 공개했다
- AI 팔레타이징 솔루션 PalletizHD+와 스캔앤고 2.0 등으로 팔레타이징·샌딩·용접 전 공정 지능형 자동화를 내세웠다
- 북미 시장 공략 위해 미국법인 합병 후 생산능력·인력 확충 등으로 로봇 솔루션 경쟁력 강화를 추진하고 있다
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AI 기반 팔레타이징 솔루션 'PalletizHD+' 첫 공개
샌딩·용접·EOL 자동화 등 지능형 로봇 라인업 전시
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 두산로보틱스가 북미 최대 로봇 전시회에서 인공지능(AI) 기반 자동화 솔루션을 공개한다. 협동로봇 제조를 넘어 팔레타이징, 샌딩, 용접 등 공정 전반을 아우르는 지능형 자동화 사업 확대에 속도를 내는 모습이다.
두산로보틱스는 22일부터 25일까지 미국 시카고에서 열리는 '오토메이트 2026'에 참가한다고 밝혔다. 오토메이트는 북미 최대 자동화 기술·로봇 전시회로, 전 세계 1000여 개 기업이 로보틱스, 산업용 AI, 머신비전 등 스마트 제조 솔루션을 선보이는 행사다.
두산로보틱스는 이번 전시에서 AI 팔레타이징 솔루션 'PalletizHD+'를 처음 공개한다. PalletizHD+는 자체 개발한 팔레타이징 전용 운영체제 'PalletizOS'를 기반으로 하드웨어와 소프트웨어, 사용자 애플리케이션을 통합한 솔루션이다.
핵심 경쟁력은 고속 처리 능력이다. AI 기반 패턴 생성 기능과 작업 전 최적의 이동 경로를 설계하는 '스위프트 무브' 기술을 적용해 분당 최대 11개의 박스를 처리할 수 있다. 작업 설정에 따라 여러 개의 박스를 동시에 옮기는 것도 가능하다.
사용자 편의성도 강화했다. 작업자는 통합 화면에서 박스 정보와 팔레트 조건, 적재 패턴, 시스템 운영 상태 등을 한 번에 관리할 수 있다. 박스 정보와 팔레트 조건 등을 입력하면 AI가 적재 패턴을 자동으로 생성한다.
두산로보틱스는 지난 1월 CES 2026에서 선보인 솔루션을 고도화한 '스캔앤고 2.0'도 소개한다. 로봇 팔에 물리정보 기반 AI와 첨단 3D 비전을 적용해 스스로 다양한 작업을 수행하는 기술로, 이번 전시에서는 샌딩과 용접 작업용 솔루션으로 선보인다.
이 밖에도 팔레타이징, 박스 조립, 포장 등 생산라인 마지막 공정을 아우르는 EOL 솔루션과 로봇 교육 키트 등을 전시한다.
김민표 두산로보틱스 대표는 "이번 전시는 팔레타이징을 비롯해 샌딩·용접, EOL 자동화까지 아우르는 라인업을 소개함으로써 두산로보틱스가 협동로봇 제조를 넘어 공정 전반의 지능형 자동화로 사업영역을 확대하고 있음을 보여주는 자리"라고 말했다.
두산로보틱스는 지난해 말 원엑시아와 기존 미국법인을 합병해 새 미국법인을 출범시켰다. 이를 발판으로 북미 로봇 솔루션 시장에서 경쟁력을 높이기 위해 현지 사업장 확장과 생산능력 확대, 인력 채용 등을 추진하고 있다.
chanw@newspim.com