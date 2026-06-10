두산로보틱스, 세아메카닉스와 AI 디버링 자동화 개발

AI 핵심 요약beta
- 두산로보틱스가 10일 세아메카닉스와 AI 기반 로봇 디버링 솔루션 공동 개발 협약을 체결했다
- 양사는 협동로봇과 3D 비전·AI를 결합해 버 위치·형상을 인식하고 자동 제거하는 디버링 시스템을 개발한다
- 우선 협동로봇 8대로 기술 검증 후 50대 이상으로 확대하고 용해·팔레타이징 등 공정 전반으로 자동화를 넓힐 계획이다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 제조업 현장의 자동화 경쟁이 단순 반복 작업을 넘어 인공지능(AI) 기반 정밀 공정으로 확대되고 있다. 두산로보틱스가 세아메카닉스와 손잡고 협동로봇을 활용한 제조 자동화 솔루션 개발에 나선다.
두산로보틱스는 세아메카닉스와 '제조 공정 자동화 및 AI 기반 로봇 디버링 솔루션 공동 개발'을 위한 업무협약을 체결했다고 10일 밝혔다.
이번 협약은 두산로보틱스의 협동로봇 자동화 기술과 세아메카닉스의 정밀가공 및 생산현장 운영 노하우를 결합하는 것이 핵심이다. 양사는 AI 디버링 시스템과 차세대 로봇 솔루션 개발, 사업화 검증 등을 공동 추진한다.
디버링은 금속이나 플라스틱 가공 후 제품 표면에 남는 돌기나 잔여물을 제거하는 공정이다. 양사가 개발하는 솔루션은 3D 비전과 AI 기술을 활용해 로봇이 버의 위치와 형상을 인식하고 자동으로 제거하는 방식이다.
양사는 우선 협동로봇 8대를 활용해 기술 개발과 사업화 검증을 진행한다. 검증 결과를 바탕으로 도입 규모를 50대 이상으로 단계적으로 확대할 계획이다.
자동화 적용 범위도 디버링을 시작으로 용해, 팔레타이징 등 제조 공정 전반으로 넓혀갈 방침이다.
chanw@newspim.com