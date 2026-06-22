엔카, '클로드 코드' 도입…AI 기반 개발 환경 구축

AI 핵심 요약beta
- 엔카가 22일 사내에 AI 코딩 에이전트 '클로드 코드'를 도입했다고 밝혔다
- 개발·제작 전 직원에 프리미엄·스탠다드 계정을 제공해 AI 네이티브 개발 환경을 구축한다
- 반복 업무는 AI가 담당해 생산성과 협업 효율을 높이고 서비스 품질을 강화한다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 자동차 거래 플랫폼 엔카가 인공지능(AI) 활용 범위를 고객 서비스에서 내부 개발·제작 조직으로 확대한다. AI 코딩 에이전트를 도입해 개발 생산성과 협업 효율을 높이고, AI 네이티브 개발 환경을 구축한다는 전략이다.
엔카는 사내에 AI 코딩 에이전트 '클로드 코드'를 도입한다고 22일 밝혔다.
엔카는 그동안 AI 챗봇, AI 기반 차량 추천, 중고차 사진 분석 등 고객 접점 서비스에 AI를 적용해왔다. 이번 클로드 코드 도입을 계기로 개발과 제작 조직의 업무 방식에도 AI 활용을 확대할 계획이다.
이를 위해 엔카는 개발직군 전원에게 인당 월 100달러 상당의 클로드 코드 프리미엄 계정을 지원한다. 기획을 담당하는 PM과 품질 검증을 맡는 QA 등 제작부서 전체에도 스탠다드 계정을 제공한다.
클로드 코드는 기능 구축, 버그 수정, 개발 작업 자동화 등을 지원하는 AI 기반 코딩 에이전트다. 전체 코드베이스의 맥락을 이해하고 여러 파일과 도구에 걸쳐 작업할 수 있는 것이 특징이다.
엔카는 이를 바탕으로 요구사항 이해부터 코드 구현, 테스트, 품질 검토까지 개발 전반에 AI를 활용하는 AI 네이티브 개발 방식을 적용한다. 개발자는 반복적인 구현 작업 부담을 줄이고 서비스 설계, 코드 품질 개선, 문제 해결 등 핵심 업무에 집중할 수 있다.
제작부서 역시 기획·개발·검증 과정에서 AI를 활용해 부서 간 요구사항 공유와 품질 검토 효율을 높일 수 있을 것으로 기대된다.
엔카 관계자는 "그동안 구축해 온 AI 기술력을 바탕으로 내부 개발·제작 조직의 일하는 방식까지 혁신하는 AI 네이티브 전환을 시작한다"며 "개발 생산성과 협업 효율을 높이고 고객에게 더 신속하고 완성도 높은 서비스를 제공할 기반이 될 것"이라고 말했다.
chanw@newspim.com