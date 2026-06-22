KB국민은행, 탈탄소·무탄소 에너지 기업에 800억 보증 지원

AI 핵심 요약beta
- KB국민은행이 22일 신용보증기금과 탈탄소 금융지원 협약을 맺었다
- KB국민은행은 신보에 40억원을 특별출연해 약 800억원 규모 보증서를 공급한다
- 녹색공정·무탄소에너지 기업에 최대 30억원 보증과 보증료율 0.5%포인트 감면을 제공한다
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녹색·에너지 전환 생산적 금융 확대
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = KB국민은행이 신용보증기금과 손잡고 탈탄소·무탄소 에너지 기업을 위한 대출 보증 지원에 나선다.
KB국민은행은 22일 신용보증기금과 '산업계 탈탄소 전환 촉진을 위한 생산적 금융지원' 및 '무탄소에너지 생태계 조성을 위한 생산적 금융지원' 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약에 따라 KB국민은행은 각각 20억원씩 총 40억원을 신용보증기금에 특별출연하고, 이를 기반으로 약 800억원 규모의 보증서를 공급할 계획이다. 보증서를 담보로 한 대출을 통해 관련 기업의 운전자금·시설자금 조달을 지원한다.
지원 대상은 신보의 '녹색공정 전환보증'과 '무탄소에너지 보증' 대상 기업이다. 녹색공정 전환보증은 탄소저감 설비 도입, 생산공정 개선, 친환경 제품 생산 또는 관련 기술을 통해 온실가스 감축에 나서는 기업을 대상으로 한다.
무탄소에너지 보증은 수소·연료전지 등 무탄소에너지, 태양광·풍력 등 재생에너지, 원전·핵융합 등 탈탄소 에너지 분야 제품을 생산하거나 관련 기술을 보유한 기업이 포함된다.
기업당 보증 한도는 최대 30억원이다. 보증 비율은 중소기업의 경우 100%, 중견기업은 95%까지 적용된다. 신용보증기금은 여기에 보증료율 0.5%포인트를 감면해 기업의 금융비용 부담을 낮출 예정이다.
peterbreak22@newspim.com