KB국민카드, 시니어 소비 분석…65세 이상 이용액 143% 급증

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 국내 인구 고령화가 가속화되면서 65세 이상 시니어 계층이 소비 시장의 주축으로 떠오르고 있다. 최근 6년간 65세 이상 카드 이용자 수는 2배 이상 늘었으며 이용 금액 증가율 역시 전체 평균을 크게 웃돈 것으로 조사됐다.

18일 통계청의 연령대별 전국 인구수 추계에 따르면 올해 65세 이상 인구 비중은 25%로 지난 2019년(18%) 대비 7%포인트(p), 지난해(24%)보다 1%p 늘었다. 고령 인구 비중이 지속해서 확대됨에 따라 시니어 세대의 구매력이 자금 시장에서 점차 커지는 흐름이다.

KB국민카드가 최근 6년간 자사 개인 신용카드 및 체크카드 이용자 데이터를 분석한 결과, 2019년 대비 지난해 50대 이상 고객 수는 46%, 65세 이상 고객 수는 102% 증가했다.

같은 기간 카드 이용 금액 성장세는 더 가파르게 나타났다. 50대 이상 이용 금액은 66% 증가했고, 65세 이상은 143% 급증해 전체 연령 평균 증가율(34%)을 상당 폭 상회했다. 현재 65세 이상 고객이 전체 이용자에서 차지하는 비중은 약 17%이지만, 결제액 증가 속도는 전 연령대 중 가장 가파른 수준이다.

[사진=KB국민카드]

최근 1년간 업종별 결제 패턴을 보면 65세 이상 고객은 주요 업종 이용 금액의 86%를 오프라인 매장에서 지출했다. 이는 65세 미만 고객의 오프라인 지출 비중(70%)보다 16%p 높은 수치다. 결제 건수 기준으로는 ▲음식점(38%) ▲병원·약국(25%) ▲커피·디저트(10%) 순으로 비중이 높았다. 특히 병원·약국 업종은 이용 금액 기준 전체 지출의 38%를 차지해 건강관리 관련 소비가 높은 비중을 차지했다.

여가 활동 업종에서도 시니어 계층의 강세가 확인됐다. 최근 1년간 실내 파크골프장을 이용한 고객의 48%는 60세 이상으로 집계됐다. 기존 실외 중심이던 파크골프 여가가 실내 공간으로 다변화되는 추세다. 이에 맞춰 전국 실내 파크골프 가맹점 수는 지난해 1월 대비 올해 4월 기준 94% 급증하며 관련 시장이 확대되는 모습을 보였다.

KB국민카드 관계자는 "시니어 세대는인구 규모와 함께 소비시장에서도 영향력이 확대되고 있는 핵심 고객층"이라며 "이용금액 증가 속도가 타 연령대를 크게 상회하는 만큼 관련 산업과 기업들의 관심도 지속해서 높아질 것으로 보인다"고 말했다.

이어 "앞으로도 다양한 데이터 분석을 통해 세대별 소비 트렌드와 생활 변화를 발굴하고 시장에 유용한 인사이트를 제공할 계획"이라고 덧붙였다.

eoyn2@newspim.com