"씨피시스템, 올 2분기 실적 개선 기대" - 유진투자

조선업 지연 매출 상반기 반영 전망

2026년 영업이익 87.0% 증가 추정

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 유진투자증권은 22일 씨피시스템에 대해 전분기에 이어 올해 2분기에도 실적 성장세가 지속될 것으로 분석했다. 박종선 유진투자증권 연구원은 지난해 지연됐던 조선업 관련 매출이 올해 상반기에 반영되고 의료 장비 관련 매출도 증가할 것으로 예상된다며 2분기 실적 개선을 전망했다.

유진투자증권은 씨피시스템에 대한 투자의견 '의견없음(NR)'을 유지했다. 목표주가는 제시하지 않았다.

박 연구원은 씨피시스템의 올 1분기 실적에 대해 "올해 1분기 씨피시스템의 실적은 매출액 52억원, 영업이익 5억원으로 전년 동기 대비 각각 5.0%, 12.3% 증가하면서 안정적인 실적 성장을 지속했다"며 "전년 동기 대비 실적 성장 이유는 케이블체인이 전년 동기 대비 30.4% 증가하면서 실적 성장을 견인하였기 때문"이라고 설명했다.

지역별 실적 흐름은 엇갈렸다. 국내 매출이 전년 동기 대비 9.7% 감소했지만 중국, 아시아, 기타 지역 매출은 각각 49.4%, 17.9%, 19.3% 늘었다고 분석했다. 2025년 연간 실적은 매출액 193억원, 영업이익 21억원으로 전년 대비 각각 9.5%, 33.5% 줄었다. 유진투자증권은 전기차 판매 부진이 이어지면서 자동차와 이차전지 관련 매출이 감소했고, 2025년 하반기로 예정됐던 조선업 주요 프로젝트가 고객사 사정으로 2026년으로 연기된 점을 부진 요인으로 봤다.

씨피시스템 로고. [사진=씨피시스템]

올 2분기 전망에는 개선 가능성이 반영됐다. 박 연구원은 "2분기 예상 실적은 매출액 63억원, 영업이익 9억원으로 전년 동기 대비 각각 20.4%, 29.3% 증가하면서 전분기에 이어 실적 성장세를 이어갈 것으로 전망한다"며 "실적 성장세가 이어질 것으로 예상하는 이유는 지난해 지연됐던 조선업 관련 매출이 올해 상반기에 반영되고, 의료 장비 관련 매출도 점차 증가할 것으로 예상하기 때문"이라고 전했다.

제품별로는 케이블체인이 실적을 뒷받침할 것으로 전망됐다. 유진투자증권은 올 2분기 케이블체인 매출을 29억원으로 추정했다. 이는 전년 동기 대비 17.6%, 전분기 대비 7.2% 증가한 수준이다. 플렉시블튜브 매출은 16억원으로 전년 동기 대비 12.8%, 커넥터 매출은 9억원으로 19.3% 증가할 것으로 봤다. 로보웨이 매출은 4억원으로 전년 동기 대비 166.3% 늘어날 것으로 추정했다.

연간 실적 전망도 개선 흐름을 전제로 했다. 박 연구원은 "2026년 연간 예상 실적은 매출액 235억원, 영업이익 40억원으로 전년 대비 각각 22.0%, 87.0% 증가하면서 본격적인 매출 성장세 전환을 기대하고 있다"고 강조했다. 2026년 영업이익률은 17.0%로 2025년 11.1%보다 5.9%포인트 높아질 것으로 추정했다.

성장 동력으로는 케이블체인과 로보웨이가 함께 언급됐다. 박 연구원은 케이블체인이 안정적인 매출 성장을 견인하는 가운데 로보웨이 관련 매출이 큰 폭의 성장세를 이어갈 것으로 예상했다. 지역별로는 중국 매출이 안정적인 증가세를 이어가고, 인도향 매출이 급증할 것으로 추정했다. 주요 고객을 통한 인도 폭스콘향 매출을 중심으로 성장 폭이 확대될 수 있다는 설명이다.

반도체 장비 관련 공급도 주목 요인으로 제시됐다. 유진투자증권은 씨피시스템이 미국 인텔의 현지 공장에 적용되는 국내 반도체 엣지그라인더 장비에 고청정 케이블 보호 솔루션 'G-클린체인'을 공급했다고 설명했다. 해당 제품은 최종 검수를 거쳐 미국 현지 반도체 공장에 출하될 예정이라고 봤다.

밸류에이션 측면에서는 동종업체 대비 할인 거래 중이라고 판단했다. 박 연구원은 "현재 씨피시스템의 주가는 2026년 예상 실적 기준 주가수익비율(PER) 25.8배로, 국내 동종업체 평균 PER 57.7배 대비 할인되어 거래 중"이라고 덧붙였다.

dconnect@newspim.com