씨피시스템, 1분기 매출 52억원

AI 핵심 요약beta
- 씨피시스템이 15일 올해 1분기 매출 52억원과 순이익 11억원을 기록했다고 밝혔다
- 1분기 실적 성장은 해외 수출 물량 확대와 환율 상승에 따른 금융수익 증가 영향이다
- 씨피시스템은 2분기부터 조선·반도체·자동화 설비 수요와 G-클린체인 고부가 제품 확대로 동반 성장을 기대하고 있다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 케이블 보호 시스템 전문기업 씨피시스템이 올해 1분기 연결 기준 매출액 52억원을 기록했다고 15일 밝혔다. 전년 동기 대비 5% 증가한 수치다. 같은 기간 영업이익은 5억원, 당기순이익은 11억원으로 전년 동기 대비 83.2% 증가했다.
회사에 따르면 1분기 매출 증가는 해외 수출 물량 확대에 따른 것이다. 글로벌 장비사와 산업 자동화 고객사를 중심으로 케이블 보호 시스템 공급이 늘어났다. 영업이익은 추가 발주 물량 대응을 위한 원재료 선매입 영향에도 흑자를 유지했으며, 당기순이익은 수출 확대에 따른 외화환산이익 증가와 환율 상승에 따른 금융수익 확대가 반영됐다.
씨피시스템은 2분기부터 매출과 이익이 동반 성장할 것으로 보고 있다. 해외 매출 증가세가 지속되고 있으며, 조선업 프로젝트가 진행 중이다. 공작기계 수주 증가와 주요 장비사의 해외 수주 확대, G-클린체인의 반도체·디스플레이·자동차 산업 중심 매출 증가가 뒷받침하고 있다.
1분기에 확보한 원재료가 실제 매출로 연결되면서 향후 수익성도 개선될 것으로 예상된다. 씨피시스템은 G-클린체인을 중심으로 한 고부가가치 제품 포트폴리오 확대를 통해 수익성 개선에 주력할 방침이다.
씨피시스템 관계자는 "1분기는 해외 수출 물량 확대를 바탕으로 매출이 성장했고, 추가 발주 대응을 위한 원재료 선매입에도 안정적인 흑자 기조를 유지했다"며 "올해는 반도체와 로봇 자동화 설비 투자 확대에 적극 대응하고, 고객사 확대를 통해 실적 성장세를 이어가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com