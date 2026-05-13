씨피시스템, 국내 글로벌조선사에 셔틀탱커 10척 특수체인 공급

AI 핵심 요약beta
- 씨피시스템이 13일 국내 조선사와 셔틀탱커 10척 특수체인 공급 계약을 체결했다.
- 글로벌 지정학 위기로 수요 증가 속 기존 9척에서 1척 추가됐다.
- 하반기 실적 가시성 높아지며 글로벌 시장 확대 계획이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = 케이블 보호 시스템 전문기업 씨피시스템이 국내 주요 조선사와 셔틀탱커 10척에 적용될 선박용 특수체인 공급 계약을 체결했다고 13일 밝혔다.
글로벌 지정학적 위기로 글로벌 셔틀탱커 수요 증가에 따라 체결된 이번 계약은 씨피시스템의 시장 지위를 확인하는 계기가 됐다. 수주 규모는 기존 협의되던 9척에서 1척이 추가되어 총 10척으로 확대됐다. 이는 씨피시스템 매출액 대비 비중이 큰 프로젝트로, 지난해 1차분 공급에 이은 이번 추가 계약을 통해 하반기 실적 가시성이 높아질 것으로 전망된다.
계약 상대는 국내 글로벌 조선사로, 씨피시스템은 해당 조선사의 셔틀탱커 접안 장비용 특수체인을 공급한다. 주력 제품인 '더블체인' 모델은 핵심 장비인 스러스터(Thruster)의 상하 이동 과정에서 고압·저압 케이블을 보호하는 역할을 한다. 해상 유전 환경에 적용되는 만큼 안정성을 유지해야 하는 기술력을 요하며, 씨피시스템은 해당 분야에서 독보적인 시공 역량을 포함해 경쟁 우위를 확보하고 있다.
회사는 이번 수주를 통해 글로벌 에너지 안보 이슈에 따른 고부가 특수선 수요 확대에 대응할 계획이다. 최근 미국과 이란 간 긴장 고조, 주요국의 비축유 확대 정책 등으로 셔틀탱커 수요가 증가하면서 국내 조선사들의 추가 발주 가능성도 커지고 있다. 씨피시스템은 현재 국내 조선 3사에 케이블체인을 공급하고 있다.
한미 양국 정부의 조선 산업 파트너십 강화 등 대외 환경도 긍정적이다. 씨피시스템은 이번 계약을 기점으로 글로벌 해양플랜트 및 유지 보수 정비(MRO) 시장 진출을 가속화하고, 반도체와 로봇 분야로 케이블 보호 시스템 솔루션을 확대해 해외 고객 기반을 넓힐 계획이다.
씨피시스템 관계자는 "특수선 수요가 급증하는 시점에당사의 당사의 기술력이 다시 한번 인정받게 돼 의미가 크다"며 "5월부터 즉시 생산 및 공급에 착수해 하반기 실적 개선을 도모하고 기술 고도화와 해외 시장 다변화를 통해 글로벌 조선 산업의 핵심 파트너로 자리매김하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com