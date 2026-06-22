나노팀, 中 기업과 열폭주 차단 MOU 체결

AI 핵심 요약beta
- 나노팀은 22일 중국 AGW와 전기차·로봇·ESS용 배터리 열폭주 차단 소재·소화 시스템 MOU를 체결했다
- 양사는 연내 구체적 사업 계약을 추진하고 중국 주요 완성차·배터리 업체 대상으로 기술 협의를 진행한다
- 나노팀은 울산 공장에서 열폭주 차단 패드 양산을 시작했으며 전기차뿐 아니라 로봇·ESS 등으로 사업을 확대할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 나노팀은 중국 시장의 전기차(EV), 로봇, 에너지저장장치(ESS)용 배터리 열폭주 차단 소재 및 소화 시스템 사업 협력을 위해 중국 현지 기업과 양해각서(MOU)를 체결했다고 22일 밝혔다.
이번 MOU 상대는 중국 현지 기업 안후이 신가오러 신소재과학기술 유한회사(安徽鑫高乐新材料科技有限公司, AGW)다. AGW는 중국 내 비즈니스 네트워크를 보유한 기업으로, 글로벌 스마트폰 고객사에 냉각 장치인 베이퍼 챔버를 공급하는 회사의 계열사다. 회사 측에 따르면 AGW는 체리자동차 등 중국 주요 완성차 업체와 ESS 및 배터리 업체 네트워크를 보유하고 있다.
나노팀은 이번 협력을 통해 중국 전기차, 로봇, ESS 배터리 시장에서 열폭주 차단 소재와 소화 시스템 사업 기회를 모색한다. 양사는 연내 구체적인 사업 협력 계약 체결을 추진하고, 현지 고객사를 대상으로 기술 협의를 진행할 계획이다.
나노팀은 올해 초 준공한 울산 사업장에서 국내 완성차 업체의 전기차 모델용 열폭주 차단 패드 양산 공급을 시작했다. 나노팀이 기술 개발 파트너사인 WOA와 함께 개발한 열폭주 차단 패드는 배터리 화재 발생 시 인접 셀로 화재가 확산하지 않고 배터리 셀 단위에서 진화되는 화재 비확산(NP, Non-propagation) 수준에 도달하는 조건을 기존 양산 소재보다 넓힌 신소재 제품이라는 게 회사 측 설명이다.
이번 협력 대상에는 열폭주 차단 패드뿐 아니라 배터리 화재 대응을 위한 소화 시스템도 포함된다. 나노팀은 전기차용 배터리 소재를 비롯해 로봇과 ESS 등 배터리 적용 시장으로 사업 범위를 넓히겠다는 계획이다.
전기차 부품 및 소재 시장에서는 가격 경쟁력을 앞세운 중국 기업들이 국내외 시장에서 영향력을 확대하고 있다. 나노팀은 이번 MOU를 통해 중국 시장에서 국내 기술 기반 열폭주 차단 소재와 배터리 화재 대응 솔루션의 적용 가능성을 검토하게 됐다.
최윤성 나노팀 대표는 "이번 MOU를 통해 중국 전기차 시장 진출을 위한 협력 기반을 마련했다"며 "올해 안에 구체적인 사업 협력 계약을 체결하고 고객사들과 공동 개발을 진행해 이르면 내년부터 성과를 만들겠다"고 말했다.
최 대표는 이어 "열폭주 차단 패드와 소화 시스템을 중심으로 전기차뿐 아니라 로봇, ESS 등 배터리 적용 시장에서 사업 기회를 확대하겠다"고 덧붙였다.
dconnect@newspim.com