전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.28 (토)
KYD 디데이
전국 인천

속보

더보기

[인터뷰] 이재호 인천 연수구청장 "청학역, 연수구 미래 밝히는 '신의 한수'될 것"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

정치 신인때 'GTX와 청학역 주장' 15년만에 성과…불균형 해소·지역 발전 동력

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천의 서남쪽 해안을 끼고 있는 연수구는 과거와 현재·미래가 공존하고 있다.

바다를 매립해 조성한 송도국제도시는 교육과 산업 등 각 분야에서 인천의 미래를 보여주고 있다.

연수구 북동쪽 내륙에서 송도국제도시 사이는 과거에서 현재까지 변화의 모습을 담고 있다.

남북으로 이어지는 주거벨트는 저층 아파트와 빌라 등이 밀집된 원도심의 모습에서 시작, 2000년을 전후해 지어진 대규모 아파트단지가 밀집한 신흥 주거단지로 바뀐다.

이처럼 과거에서 미래까지 다양함을 담고 있는 연수구는 요즘 인천에서 전국으로 뻗어나가는 철도와 도로 등 광역 교통망의 시작점이 되면서 교통의 요충지로 부각되고 있다.

개통 예정인 인천발 KTX와 수도권 광역급행철도인 GTX-B(인천 송도~경기 마석)가 각각 송도역과 인천대입구역에서 출발하고 제2경인고속도로, 인천대교는 곧바로 진출입이 가능하다.

과거와 미래가 공존하며 교통의 핵심 거점이 된 연수구의 이재호 구청장으로부터 최근 확정된 GTX-B 노선 청학역 추가 건설이 갖는 의미와 미래를 들어본다.

이 구청장은 "연수구에 청학역은 신의 한 수가 될 것"이라고 했다.

그는 "송도가 연수구의 미래라면 원도심은 연수구의 뿌리로 이 두곳은 모든 여건이 다르지만 공존과 상생이 필요하다"며 이 같이 말했다.

이 구청장은 "교통이 도시를 바꾸고 도시가 시민의 삶을 바꾼다"면서 "최근 신설이 확정된 GTX-B 노선의 청학역은 (원도심과 신도시 간) 갈등과 격차를 해소하고 하나의 경제권으로 묶는 대전환의 시작이다"고 말했다.

그는 청학역은 연수구의 미래를 잇는 다리로 자신의 정치 인생 궤적과도 맞닿아 있다고 했다.

이재호 연수구청장 [사진=인천시 연수구]

- GTX-B 노선의 청학역이 갖는 의미는.

▲청학역은 단순한 지하철역이 아니라 연수구를 가로막고 있던 보이지 않는 벽을 허무는 계기이다. 그동안 연수구는 이른바 '두 개의 얼굴'을 가진 도시였다. 송도국제도시는 첨단 산업, 글로벌 비즈니스의 장으로 발전했지만 반대편의 청학동과 연수동 등 원도심은 상대적으로 성장에서 소외됐다. 이러한 불균형을 해결하는 반환점이 될 것이다.

-가장 먼저 GTX 건설을 주장하고 청학역이 필요하다고 했는데 이유는.

▲2010년 인천시의원 선거에 출마하며 GTX-B 노선 건설을 공약으로 내걸었다. 당시만 해도 GTX 개념을 이해하는 사람도 많지 않았다. 마치 실현 불가능한 꿈처럼 여겨졌다. 하지만 송도국제도시를 포함하고 있는 연수구가 국내 뿐만 아니라 세계가 주목하는 곳으로 도약하기 위해서는 정치· 경제의 중심인 서울과 획기적인 교통망 확보가 필요하다고 생각했다. 그리고 원도심과 송도신도시 격차를 해소하기 위해서는 양쪽을 잇는 다리가 필요하며 그 역할이 청학역이라고 판단했다.

- 노선과 역이 확정된 후 추가로 역을 신설하기가 쉽지 않았을텐데.

▲정치인으로 청학역 신설을 공약으로 내건 후 약속을 지키기까지 꼭 15년이 걸렸다. 2022년 GTX-B 민간 투자사업 기본계획이 고시됐을 때 곧바로 추가 정차역 신설을 공식 건의했다. 당정협의회와 시장 연두 방문 때마다 필요성과 당위성을 설명하고 주민토론회에서 모인 구민들의 염원을 전달했다. 청학역은 구청장 개인의 성과가 아니라 구민 모두가 함께 노력한 결과이다.

-철도역 하나가 더 생긴다고 구 전체가 크게 바뀌나.

▲계획하고 있는 '원도심 재생 로드맵'이 있다. 청학역은 그 중심에 서 있다. 역 하나로 모든 문제가 해결되지는 않지만 변화의 가장 강력한 촉매제가 될 것이다. 청학역이 들어설 청학사거리 일대는 앞으로 교통 중심지가 될 것이다. 이를 '인천시 노후계획도시정비 선도지구 사업'과 연계할 계획이다. 교통이 좋아지면 투자가 잇따르고 원도심 재개발 등 지역 발전의 동력이 된다. 공공 인프라 확대가 민간 투자를 이끌어 내는 선순환 구조가 만들어지는 것이다.

-임기가 얼마 남지 않았는데.

▲청학역은 연수구의 백년대계를 세우는 첫 단추라고 생각한다. 과거와 미래를 잇는 청학역이 기회와 희망의 정거장이 될 수 있도록 기반을 잘 다지겠다. 연수구에 산다는 것만으로도 자부심을 갖을 수 있도록 남은 임기 동안 구민들과 함께 좀 더 나은 미래를 위해 노력하고 내일을 기약하겠다.

hjk01@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'모텔 연쇄 살인' 피의자 신상공개 검토 [서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 검찰이 '강북 모텔 연쇄 살인 사건' 피의자인 20대 여성 김모 씨에 대한 신상공개 여부를 검토 중이다. 26일 검찰 따르면 서울북부지검은 김씨 신상 공개 여부를 논의하기 위해 신상정보공개심의위원회 개최를 검토하고 있다. [서울=뉴스핌] 최상수 기자 = 서울북부지검 검찰은 2024년 1월 시행된 중대범죄신상공개법에 따라 강력범죄 등 특정중대범죄 혐의가 있는 피의자를 신상정보공개심의위원회에 회부해 신상 공개 여부를 결정할 수 있다. 피해자 유족도 김씨 신상 정보 공개를 요구하고 있다. 김씨 범행으로 숨진 두 번째 피해자 A씨 유족 법률대리인인 남언호 변호사는 이날 보도자료를 통해 "(김씨 범행은) 우리 사회가 경험한 가장 냉혹하고 계획적인 연쇄 범죄 중 하나"라며 "그럼에도 경찰이 신상 공개를 하지 않겠다는 내부 방침을 정한 사실을 납득할 수 없다"고 강조했다.  이에 앞서 서울 강북경찰서는 지난 19일 오전 살인과 마약류 관리법 위반 혐의로 김씨를 서울북부지검에 구속 송치했다. 김씨는 지난해 12월 중순부터 이달 9일까지 20대 남성 3명에게 벤조디아제핀계 약물이 든 음료를 건네 2명을 숨지게 하고 1명이 의식을 잃게 한 혐의를 받는다. 김씨는 경찰 조사에서 병원에서 처방받은 약물을 숙취해소제에 타서 들고 다녔다고 진술했다. 또 남성들에게는 모텔 등에서 의견이 충돌해 이를 건넸다고 주장했다. 그러나 경찰은 김씨가 첫 범행 이후 약물 양을 늘렸다고 진술한 점, 휴대전화 포렌식 자료 등을 볼 때 사망 가능성을 충분히 인지했던 것으로 판단하고 상해치사가 아닌 살인죄를 적용해 검찰에 송치했다. 다만 경찰은 이번 사건이 신상공개 요건을 충족하지 않는다고 판단해 김씨 신상을 비공개했다.  한편 경찰은 지난달 24일 김씨가 다른 남성에게 약물이 든 음료를 건네 의식을 잃게 한 정황을 추가로 확인하고 조사하고 있다. calebcao@newspim.com 2026-02-26 17:38
사진
이부진, 아들 서울대 입학식 참석 [서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 이부진 호텔신라 사장이 26일 서울 관악구 서울대학교에서 열린 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현군의 입학을 축하했다. 이 사장은 이날 모친인 홍라희 리움미술관 명예관장과 함께 서울대를 찾아 임군의 입학을 기념해 사진을 찍기도 했다.  [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 이부진 호텔신라 사장(사진 왼쪽)과 홍라희 리움미술관 명예관장이 26일 서울 관악구 서울대학교 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현군의 입학을 축하하고 있다.  khwphoto@newspim.com 임군은 최근 서울 휘문고등학교를 졸업하고 2026학년도 수시모집 전형으로 서울대 경제학부에 합격했다. 고교 시절 내신 성적이 상위권이었으며 대학수학능력시험에서도 한 문제만 틀린 것으로 알려졌다. 서울대 26학번이 된 임군은 외삼촌인 이재용 삼성전자 회장(서울대 동양사학과 87학번)의 후배가 됐다. 이날 입학식 현장에서 이 사장의 패션도 눈길을 끌었다. 이 사장은 크림색 계열의 디올 재킷에 에르메스 버킨백을 매치한 차분한 차림으로 참석했다. 단정한 헤어스타일과 절제된 스타일링으로 재계 인사다운 단아한 이미지를 보였다는 평가가 나왔다. [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 이부진 호텔신라 사장(사진 왼쪽)과 홍라희 리움미술관 명예관장이 26일 서울 관악구 서울대학교 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현 군의 입학을 축하하고 있다. khwphoto@newspim.com nrd@newspim.com 2026-02-26 16:27

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동