'천안 아이파크 시티 5·6단지' 27일 견본주택 열고 본격 공급 나서

HDC현대산업개발, 총 6000여 세대…'브랜드 시티' 3·4차 단지

3월3일 특공·4일 1순위·5일 2순위 청약…5·6단지 동시신청 가능

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = HDC현대산업개발은 충남 천안시 서북구 성성동 일원 부성5·6구역 도시개발사업을 통해 들어서는 '천안 아이파크 시티 5·6단지'의 견본주택을 27일 개관하면서 본격적인 분양에 나선다.

이 단지는 지하 2층 ~ 지상 최고 35층, 16개 동, 전용면적 84~197㎡로 5단지 882세대와 6단지 1066세대 총 1948세대 규모로 조성되며, 이 중 총 1849세대를 일반 분양한다.

천안 아이파크 시티 5·6단지 투시도. [사진=HDC현대산업개발] 2026.02.27 gyun507@newspim.com

일반분양 전용면적별 세대 수는 5단지와 6단지 모두 ▲84㎡A·B·C 1103세대 ▲102㎡A·B 554세대 ▲120㎡ 188세대 ▲197㎡ 4세대로 구성되며, 수요자 선호도가 높은 이른바 '국민평형'인 84㎡가 전체 물량의 약 60%를 차지한다.

'천안 아이파크 시티 5·6단지'는 '천안 아이파크 브랜드 시티' 3·4차 분양 단지다. 해당 브랜드 시티는 성성5구역(1126세대), 부대1구역(1222세대), 부성3·4·5·6구역(3662세대) 등 총 6000여 세대 규모로 조성되며, 각 단지마다 프리미엄 조경, 테마형 커뮤니티, 스마트 시스템 등이 적용되는 등 '아이파크'만의 일체감 있는 완성형 브랜드 시티로 구현될 전망이다.

전 세대가 남향 위주로 배치되며, 4Bay 판상형 구조를 적용해 채광과 통풍이 우수하다. 여기에 거실 3면 개방, 주방 풀창(일부 타입 제외) 등의 특화 설계로 호수 조망권을 극대화했다.

입주민의 건강한 삶을 위한 피트니스센터와 G·X룸, 필라테스, 골프 및 스크린골프 등으로 구성된 스포츠존이 계획돼 있으며, 자녀들을 위한 독서실과 그룹 스터디 공간을 갖춘 스터디라운지도 조성될 예정이다.

특히 이번 단지에 스카이라운지가 새롭게 도입돼 인근의 성성호수공원을 조망하며 여유를 즐길 수 있는 프리미엄 커뮤니티 공간으로 기대를 모은다.

또한 성성호수공원이 맞닿은 입지에 수도권 전철 1호선 역세권을 동시에 갖춘다.

단지 바로 앞에 총 52만 8140㎡ 규모의 성성호수공원이 위치해 생태탐방로, 성성물빛누리교 등의 쾌적한 자연환경을 즐길 수 있다. 호수공원 인근에 자리한 다양한 상업시설의 이용도 편리하다.

단지와 연접한 하나로마트(성성점)를 비롯해 인근으로 이마트(천안서북점), 롯데마트(성성점), 코스트코(천안점), 신세계백화점(천안아산점) 등의 이용이 가능하다. 바운스 슈퍼파크(체험형 키즈파크)도 가까우며 단국대학교 병원 이용도 편리하다.

교통 여건은 사통팔달이다. 수도권 전철 1호선 부성역(가칭·계획)이 도보권에 위치한 역세권 입지로, 향후 개통되면 서울역, 용산, 수원, 평택 등 서울과 수도권 주요 지역으로의 접근성이 더욱 높아질 전망이다. 천안대로, 경부고속도로 천안IC 등 차량을 이용한 지역 이동도 수월하다.

단지 바로 앞에 유치원과 초등학교가 신설되는 초품아 입지이다. 오성고를 도보로 통학할 수 있으며 두정중, 두정고 등의 학교도 가까이 자리한다. 또한 인근 성성학원가 이용도 편리해 학부모층 수요자들의 교육 걱정을 덜어줄 전망이다.

직주근접 여건이다. 단지는 반경 4km 내 삼성SDI, 삼성디스플레이, 현대모비스 EBS·IP 천안공장 등 다수 대기업이 입주한 천안일반산업단지(산단)와 아산스마트밸리 일반산단, 백석농공단지, 천안유통단지, 천안마정기계 일반산단 등 다양한 산단이 위치해 근로자 중심의 주거 배후 수요도 풍부할 것으로 기대된다.

분양 관계자는 "'천안 아이파크 시티 5·6단지'는 희소성 높은 호수공원변 입지에 '아이파크' 브랜드 프리미엄까지 갖춘 단지로, 호세권에 역세권, 초품아를 모두 품은 핵심 입지에 들어서는 단지"라며 "천안 신흥 부촌으로 떠오르고 있는 성성호수공원 인근에 들어서는 신축 브랜드 단지인 만큼 많은 인기몰이가 예상된다"고 말했다.

'천안 아이파크 시티 5·6단지'의 청약 일정은 오는 3월 3일 특별공급을 시작으로 4일 1순위, 5일 2순위 청약 접수가 진행된다. 이후 12일 당첨자를 발표하며 23일~27일 5일간 정당계약이 진행된다.

한편 '천안 아이파크 시티 5·6단지'는 천안시, 충청남도, 대전광역시, 세종특별자치시에 거주하는 만 19세 이상이라면 세대주와 세대원 중복 청약이 가능하며, 견본주택은 충남 아산시 배방읍 장재리 일원에 마련돼 있다.

