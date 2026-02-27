의령군, '버스 완전공영제' 본격 시행…경남 첫 '0원 버스' 출범

요금 무료화 형평성 확보

100억 원 경제효과 기대

[의령=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 의령군은 군민 교통복지 강화를 위한 '버스 완전공영제'를 시행하며 새로운 교통복지 모델을 선보였다.

군은 27일 의령공영버스터미널에서 버스 완전공영제 출범식을 열고 '의령 빵빵버스'의 운행을 시작했다고 밝혔다.

이날 행사에는 박완수 경남도지사와 군민 400여 명이 참석해 경남 최초의 완전공영제 도입을 축하했다. 출범식은 경과보고, 감사패 수여, 안전운행 다짐 선언, 시승행사 순으로 진행됐다.

오태완 경남 의령군수(왼쪽)가 7일 오전 6시40분 완전공영제 시행 첫 버스인 의령 빵빵버스에 탑승해 출근길 주민들과 인사를 나누고 있다.[사진=의령군] 2026.02.27

첫 버스는 오전 6시 40분 터미널에서 출발했다. 오태완 군수는 첫차에 직접 올라 출근길 주민들과 인사를 나누며 현장을 점검했다. 운전기사 강현석(59) 씨는 "군 직영 체계로 출발하는 첫날이라 책임감이 크다"며 "군민의 발로서 안전 운행에 최선을 다하겠다"고 말했다.

요금이 전면 무료로 시행되면서 이용객들의 반응도 뜨거웠다. 첫 이용객 홍쌍미(45) 씨는 "매일 아침 선물을 받는 기분"이라며 "버스도 새 단장돼 이용 환경이 훨씬 좋아졌다"고 말했다. 새벽 운동을 마치고 버스를 탄 권옥자(81), 김종애(73) 씨도 "이제 버스비 걱정 없이 목욕비를 더 쓸 수 있게 됐다"고 웃었다.

박완수 도지사는 "수익이 없다고 대중교통을 포기할 수는 없다"며 "의령의 완전공영제가 경남을 넘어 전국 농어촌 교통의 표준 모델이 되길 기대한다"고 밝혔다.

오태완 군수는 "농촌 주민도 도시와 같은 교통복지를 누려야 한다"며 "교통을 산업이 아닌 복지의 관점에서 공공이 책임지는 구조를 만드는 것이 핵심"이라고 강조했다.

'의령 빵빵버스'는 요금 0원('빵원')과 경적 소리를 형상화한 명칭으로 군민 이동권을 보장하겠다는 의령군의 의지가 담겼다. 이번 사업은 경상남도와 정책 방향을 공유하며 추진한 '경남형 버스 완전공영제'의 첫 사례다.

의령군은 민간업체로부터 차량·노선·터미널 운영권을 인수하고 관련 조례를 제정해 법적 기반을 마련했다. 운전과 정비, 관리 인력을 군 소속으로 채용해 직영 체계를 완비했으며, 요금은 전면 무료화했다.

군은 향후 지·간선 노선 개편과 수요응답형 교통(DRT) 확대를 통해 교통 사각지대를 줄이고 지속 가능한 공공교통 모델을 구축할 계획이다. 제도가 정착되면 교통 접근성 향상은 물론 연간 약 100억 원 규모의 지역경제 파급효과도 기대된다.

군은 이번 완전공영제를 계기로 '이동권 보장'을 넘어 인구감소와 고령화에 대응하는 새로운 농촌형 교통복지 모델을 정착시킨다는 방침이다.

news2349@newspim.com