"대전 넘기려 한 '병오7적'"...국힘 대전시의원, 민주 '매향노' 비난에 '역공'

대전시의회서 '병오7적' 규탄 기자회견..."민주당식 정쟁 멈춰야"

시의원들 "대전을 정부 위한 제물로 넘기려 한 '병오지치' 주범"

[대전=뉴스핌] 오종원 기자 = 국민의힘 소속 대전시의원들이 대전·충남 행정통합법 보류를 비난하는 더불어민주당 국회의원들을 겨냥해 '병오7적'이라고 비판하며 정쟁을 멈출 것을 촉구했다.

국민의힘 대전시의원들은 27일 의회에서 기자회견을 열고 민주당 소속 대전 국회의원 7명을 겨냥해 행정통합 관련 정쟁을 멈추고 시민들에게 협박을 멈출 것을 경고했다.

[대전=뉴스핌] 오종원 기자 = 국민의힘 소속 대전시의원들이 27일 시의회에서 기자회견을 열고 더불어민주당 국회의원들을 겨냥해 행정통합 정쟁을 멈출 것을 경고했다. 2026.02.27 jongwon3454@newspim.com

이날 국힘 시의원들은 "더불어민주당은 '졸속 통합법'의 날치기 통과 시도가 저지된 이후 그 결정에 대해 연일 맹비난을 퍼붓고 있다"고 비판했다.

특히 이들은 최근 민주당 측이 국민의힘 시도지사를 겨냥해 '매향노'라고 비난한 것을 두고 오히려 그들이 영달을 위해 대전을 이재명 정부 성과포장을 위한 제물로 팔아넘기려 한 '병오7적'이라고 반박했다.

시의원들은 "지난 25일 더불어민주당 국회의원들은 이장우 시장과 김태흠 지사를 고향을 팔아먹은 '매향노'라 비난했으나 시민들 행정통합 반대 의견을 무시하며 본인들이 통합시장 적임자라고 나서며 줄줄히 기념회를 여는 매향의 선봉장 역할을 하고있다"며 "이들을 병오년에 대전을 이재명 정부를 위한 제물로 팔아 넘기려한 '병오지치'의 주범인 '병오7적'이라 칭할 것"이라고 목소리를 높였다.

아울러 이들은 행정통합이 '선거용 정치 이벤트'가 아닌 절차적 정당성과 숙의 과정을 거쳐 충분한 시간을 두고 국가의 미래를 설계하는 일이라고 강조하며 이번 졸속 통합을 막아내고 대전과 시민의 이익을 지키겠다고 약속했다.

조원휘 대전시의장은 "과거 마창진(마산-창원-진해)의 통합을 보면 나아진 점이 없음에도 민주당은 이번 지방선거 전에 통합을 반드시 해야하는 것 처럼 시민을 호도하고 있다"며 "시민이 반대하는 졸속 통합이 아닌 지금부터 준비하고 논의해서 다음 총선이나 지방선거까지 충분한 시간을 갖고 통합안을 다뤄야 한다"고 강조했다.

한편 이날 더불어민주당 대전시당은 대전시청 앞에서 '매향노 5적 규탄 및 대전충남 통합 결의대회'를 열고 이장우 시장을 비판했다. 이들은 이날부터 내달 4일까지 시청 북문 인근에서 릴레이 단식 농성에 나선다는 계획이다.

[대전=뉴스핌] 오종원 기자 = 27일 대전시청 앞에서 릴레이 단식 농성에 돌입한 더불어민주당 대전시당. 2026.02.27 jongwon3454@newspim.com

jongwon3454@newspim.com