부산진해경자청, 북극항로 시대 대응 전략 공유

고부가가치물류 기술·데이터 활용

BJFEZ 2040 발전계획 실행 속도

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 부산진해경제자유구역청은 전 직원 대상 '2026 상반기 BJFEZ 직원 워크숍'을 열고 북극항로 시대 대응 전략을 공유했다고 27일 밝혔다.

27일 부산 영도 피아크에서 열린 '2026년 상반기 BJFEZ 직원 워크숍'에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다.[사진=부산진해경제자유구역청] 2026.02.27

워크숍은 조직 방향성 확립과 미래 전략 논의를 목표로 전문가 특강, 소통 프로그램, 토론으로 구성됐다. 부산항만공사 항만위원 김인호 비앤피로지스틱스 대표가 '배후단지 고부가가치물류의 진화-기술·데이터·특화서비스'를 주제로 강연했다.

김 대표는 부산항의 북극항로 기점항 강점, 트라이포트 연계 항공화물 수출 거점화, 러시아 화물 창출 등을 강조했다. 국제복합물류 전환 필요성과 북극항로 대응 특수선박 건조·선박수리 허브 역할 제언했다.

특강 후 직원·부서장 간 자유 토론으로 비전, 발전 방향, 실행 과제를 논의했다. 참석 직원은 "조직 미래를 고민하는 강의와 소통 프로그램"이라며 "협업 중심 조직문화 강화 기대"라고 밝혔다.

박성호 청장은 "글로벌 공급망 재편과 북극항로 시대의 중심에서 경자청이 우리 경제의 제2 성장 엔진이자 해양수도권 부산·경남의 핵심 거점으로 도약해야할 책무를 안고 있다"며 "BJFEZ 2040 발전계획을 토대로 이제는 실행과 성과로 답해야할 단계"라고 말했다.

