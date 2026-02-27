"汉江巴士"3月1日起恢复全线运营 全面升级安全乘坐体验

纽斯频通讯社首尔2月27日电 去年11月15日发生触底事故后，为确保安全而仅在麻谷-汝矣岛区间部分运营的韩国首尔"汉江巴士"，在完成各项安全整治后，将于3月1日起恢复全线运营。

图为3日，首尔汉江巴士驶离江南区狎鸥亭码头。【图片=纽斯频通讯社】

在恢复运营前，汉南大桥北端航道8.9公里区间（狎鸥亭-蚕室码头）已实施精密水深调查，并根据调查结果完成水深不足区段的疏浚作业及河床障碍物清除。

同时，为解决事故原因之一的航道偏离问题并提升浮标可视性，已建设航道偏离自动报警的防护系统，并将事故区段浮标更换为高可视性浮标（高度由1.4米提升至4.5米），显著提高航道辨识度和夜间航行安全性。为提升运营效率与稳定性，航线以需求较高的汝矣岛码头为中心，分为东部（蚕室-汝矣岛）和西部（麻谷-汝矣岛）两段运行。

3月1日起，东西两条线路各运营往返16班次，班次间隔约1小时。东部（蚕室-汝矣岛）线路首班船于上午10时自蚕室出发，末班船于晚8时27分抵达；西部（麻谷-汝矣岛）线路首班船于上午10时20分自麻谷出发，末班船于晚7时32分抵达。

自4月起，为缓解通勤时段既有公共交通拥堵，将新增无需换乘、连接蚕室-汝矣岛-麻谷的快速线路；5月在首尔林举办庭园博览会期间，还将为访客加开首尔林临时码头。

为使乘客在使用"汉江巴士"的同时享受汉江公园休闲空间，首尔市计划在7个码头周边建设河景花园，并在望远、狎鸥亭、纛岛码头设置观景休憩区，持续改善乘船环境与使用便利性。

首尔市未来汉江本部长表示："将把乘客安全置于首位，在恢复全线运营后也将持续开展现场检查和改进工作，并与运营机构紧密合作，努力打造为市民所信赖的'汉江巴士'服务。"（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社