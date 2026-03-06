(금요일·음력 1월18일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 3월6일(금요일·음력 1월18일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
◆ 쥐띠(子)
60년생 : 안개 속 답답함이 해소되겠다.
72년생 : 의도 보다는 현실에 바탕을 둬야 하겠다.
84년생 : 편하게 판단하는 것이 좋겠다.
96년생 : 모든 가능성을 열어놓아야 하겠다.
◆ 소띠(丑)
61년생 : 통장에 현금이 들어오겠다.
73년생 : 집착할수록 손해 보겠다.
85년생 : 모든 장애물을 극복할 수 있겠다.
97년생 : 무엇보다도 본인의 의지가 중요하겠다.
◆ 범띠(寅)
62년생 : 양보를 하면 더 큰 이익이 생기겠다.
74년생 : 일이 어렵게 돼 나가겠다.
86년생 : 도와주는 사람이 없겠다.
98년생 : 사소한 것도 중요하게 생각하는 것이 좋겠다.
◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 사소한 것에도 신경을 써야 하겠다.
75년생 : 좋은 소식이 들려오겠구나.
87년생 : 인정받을 일이 생기겠다.
99년생 : 기분대로 행하면 탈이 생기겠다.
◆ 용띠(辰)
64년생 : 어둠은 가고 새벽이 왔다.
76년생 : 미련 두지 않는 것이 좋겠다.
88년생 : 흔들리지 말아야 하겠다.
00년생 : 새롭게 출발하는 것이 좋겠다.
◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 변화를 모색하는 것이 좋겠다.
77년생 : 소신껏 행하는 것이 좋겠다.
89년생 : 어려운 문제가 해결되겠다.
01년생 : 깊은 밤 깊은 고뇌가 있겠다.
◆ 말띠(午)
66년생 : 나누어 가지는 것이 좋겠다.
78년생 : 골치 아픈 일이 해결되겠다.
90년생 : 근사한 사랑에 빠질 수 있다.
02년생 : 아무도 찾지 않는 곳을 가겠다.
◆ 양띠(未)
67년생 : 원인은 나 자신에게 있겠다.
79년생 : 사람 관리에 관심을 가져야 하겠다.
91년생 : 새로운 사람을 만날 수 있겠다.
03년생 : 가슴 아픈 사랑이 잊히어지겠다.
◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 새로운 일을 추진하기에 적당하겠다.
80년생 : 새롭게 사업을 확장하면 좋겠다.
92년생 : 양보하고 기다리는 것이 좋겠다.
04년생 : 향기 있는 사람을 만날 수 있겠다.
◆ 닭띠(酉)
69년생 : 사람에게 신경을 쓰는 것이 좋겠다.
81년생 : 내 입장보다 상대방 입장을 중요하게 여겨야 하겠다.
93년생 : 다시 만나는 사랑을 하겠다.
05년생 : 부탁하지 말고 부탁을 들어줘야 하겠다.
◆ 개띠(戌)
70년생 : 미래가 보장되는 일이 생기겠다.
82년생 : 재물 관련 좋은 소식이 있겠다.
94년생 : 앞만 보고 가는 것이 좋겠다.
◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 빠르게 대처하는 것이 좋겠다.
83년생 : 무조건 앞만 보고 가면 좋은 결과가 있겠다.
95년생 : 사랑하는 사람을 만나겠다.