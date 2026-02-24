[프로배구] 현대건설, 선두 도로공사에 3-2... 승점 2차 턱밑 추격

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 현대건설이 1~2위 싸움에서 이겨 역전극의 발판을 마련했다.

현대건설은 24일 수원체육관에서 열린 2025~2026 V리그 여자부 한국도로공사와의 6라운드 경기에서 세트 스코어 3-2(26-24, 25-17, 23-25, 10-25, 15-11)로 이겼다. 2위 현대건설은 20승 11패 승점 58점, 1위 도로공사는 21승 10패 승점 60점을 기록해 2점 차이로 좁혀졌다.

현대건설의 주포 카리는 27득점을 기록했다. 자스티스는 19득점, 양효진은 10득점으로 뒤를 이었다. 도로공사는 모마가 두 팀 통틀어 가장 많은 38득점으로 분전했다.

현대건설 선수들이 24일 2025~2026 V리그 여자부 6라운드 도로공사전에서 득점을 올리고 서로 격려하며 기뻐하고 있다. [사진=KOVO]

1세트는 현대건설이 18-12로 앞서가다 추격을 당해 24-24 듀스까지 갔다. 양효진 오픈 공격에 이어 모마의 공격을 블로킹하며 26-24로 세트를 마무리했다. 2세트도 현대건설이 25-17로 따내며 승점 3에 대한 기대감 높아졌다. 도로공사는 허리 부상으로 이탈했던 강소휘를 1세트 중반부터 투입하며 반전을 노렸지만 컨디션은 100%가 아니었다. 2세트 23-17에서는 강소휘의 2연속 공격 범실로 세트를 내줬다.

현대건설은 3세트부터 주도권을 뺏기며 끌려갔다. 22-24에서 타나차의 공격 범실로 23-24가 됐지만 모마의 백어택을 막지 못해 23-25로 세트를 내줬다. 4세트 도로공사가 4-7로 앞서자 현대건설은 카리를 빼고 나현수를 투입했다. 이후 점수 차가 벌어지자 김다인, 이예림, 김희진까지 빼며 5세트를 대비했다.

5세트 현대건설은 7-9에서 자스티스의 오픈 공격, 모마의 백어택 범실에 이어 자스티스의 블로킹으로 10-9로 역전했다. 11-10에서 비디오 판독 결과 도로공사 이윤정의 센터라인 침범 범실이 인정돼 12-10이 됐다. 이어 카리가 모마의 퀵오픈을 블로킹해 13-10으로 달아났다. 14-11에서는 원포인트 서버 한미르의 서브 에이스로 경기를 끝냈다. 도로공사는 아시아쿼터 타나차가 5세트 초반 블로킹 후 네트 터치 범실 과정에서 부상을 당해 들것에 실려 나가는 악재까지 당했다.

