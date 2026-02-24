이상일 용인시장, 메달리스트 김상겸·유승은 초청 성과 축하

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 이상일 용인특례시장은 24일 시장실에서 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 메달리스트 김상겸(스노보드 평행대회전 은메달)·유승은(스노보드 빅에어 동메달) 선수를 초청해 성과를 축하하며 소통 시간을 가졌다.
이 시장은 두 선수에게 축하 인사를 전하고, 올림픽 후일담과 스포츠 이야기를 나누며 가족과도 만남을 가졌다. 높이뛰기 선수 우상혁 후원회 주영종 회장은 이때 두 선수에게 격려금을 전달했다.
김상겸 선수는 대한민국 동계올림픽 통산 400번째 메달을 따냈고, 유승은 선수는 스노보드 빅에어 종목 한국 최초 메달을 석권하는 쾌거를 이뤘다.
이 시장은 "동계올림픽에서 값진 성과를 거둔 두 선수가 자랑스럽다"며 "용인 시민으로서 110만 시민에게 큰 자부심을 안겼다"고 평가했다.
이어 "열악한 환경을 극복하고 세계 무대에서 활약한 두 선수에게 시민을 대표해 축하한다"며 "부상 없이 건강하게 선수 생활 이어가길 바란다"고 덧붙였다.
이 시장은 취임 후 우상혁(육상), 박세리(골프), 이동국(축구) 등 스타 선수를 영입해 스포츠 산업 활성화에 주력해왔다고 밝혔다. 특히 올 1월 창단한 용인FC는 3월 1일 K리그2 홈 개막전을 앞두고 있다.
그는 "삼성전자·SK하이닉스 1000조 원 반도체 프로젝트가 순조로우면 2031년 세수 대폭 증가 전망"이라며 "재정 여력으로 스포츠 인프라 확충에 과감 투자하겠다"고 강조했다.
김상겸 선수는 "올림픽 후 폴란드 월드컵 등 남은 대회 최선 다할 것"이라며 "동계 스포츠 훈련 비용 부담 크다. 기업·개인 후원 확대 바란다"고 호소했다.
유승은 선수는 "부상 회복 도운 분들께 메달로 보답 기쁘다"며 "앞으로 더 노력할 테니 응원 부탁드린다"고 밝혔다.
