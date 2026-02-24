용인특례시, '반도체 소·부·장 AIX 전략 포럼' 개최…AI 전환 모색

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시가 24일 용인시 문화예술원 국제회의실에서 '반도체 소·부·장 AIX 전략 포럼'을 열고 반도체산업 소재·부품·장비 기업의 인공지능(AI) 기술 전환 방안을 논의했다.

24일 용인특례시가 '2026 AI·반도체 포럼'을 개최했다.[사진=용인시]

이날 포럼에는 이상일 시장, 박재근 한양대 융합전자공학부 석학 교수 등 공직자·기업 관계자·대학 관계자 100여 명이 참석해 AI 전환(AIX) 시대에 맞춘 지능형 제조 생태계 구축 전략을 모색했다.

이 시장은 개회사에서 "반도체와 AI는 분리할 수 없는 분야"라며 "삼성전자·SK하이닉스 등 선도기업의 초격차 유지를 위해 소·부·장 기업과의 효율적 협업 시스템을 구축해야 한다"고 강조했다.

또 이 시장은 "AI 발달로 HBM 등 반도체 수요가 폭발 중인 상황에서 용인 반도체 국가산단 타당성 검토를 부산 토론회(26일, 총리실·사회대개혁위원회 주최)에서 논의하려는 시도는 개탄스럽다"며 "법적으로 문제없는 국책사업에 정치적 시비를 걸지 말아야 한다"고 비판했다. 용인 지역 국회의원들의 목소리를 촉구하기도 했다.

24일 열린 '2026 AI·반도체 포럼' 에서 이상일 용인특례시장이 의견을 말하고 있다.[사진=용인시]

포럼은 주제 발표와 지정토론으로 진행됐다. 박재근 교수는 '반도체 장비 기업의 AIX 전략'을 주제로 AI 3요소(알고리즘·컴퓨팅 파워·빅데이터)를 설명하며 ▲반도체 특화 AI 기술 공급업체 육성 ▲데이터 구축 방향 ▲정부·산·학·연 협력 등을 제안했다.

강정훈 한국전자기술연구원 지능융합SW센터장은 'AIX 소부장 실증: 생태계 및 R&D 육성 전략' 발표에서 AI 솔루션 구축 방향과 ▲컨소시엄 협력 ▲공동 AI 모델 개발 ▲현장 검증 등을 제시했다.

토론회는 박재근 교수 진행 아래 류광열 용인특례시 제1부시장, 이한주 비스텔리젼스 대표, 김진우 HEX A.I. LABS 대표가 참여해 산·학·연 거버넌스 구축과 중장기 투자 필요성을 강조했다.

용인시는 포럼 의견을 반영해 소·부·장 기업 AI 도입 지원과 반도체 클러스터 스마트 제조 환경 조성을 강화할 방침이다.

